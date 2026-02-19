به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد مریدی با تقدیر از تلاشهای بخش خصوصی در احیای بناهای تاریخی و ارزشمند، گفت: افتتاح پروژهها و عمارتهایی که تلفیقی از اسکان بومی و کارگاههای زنده صنایعدستی هستند، دقیقاً همان مسیری است که ما برای تحقق شعار گردشگری پایدار به آن نیاز داریم.
وی افزود: کارگاههای زنده صنایعدستی نهتنها فرصت اشتغال برای جوانان منطقه فراهم میکنند، بلکه به عنوان پایگاهی فرهنگی، از فراموشی هنرهای اصیل این دیار جلوگیری میکنند.
مریدی با اشاره به برنامههای ستاد تسهیلات سفر نوروز ۱۴۰۵ تصریح کرد: استان فارس با دارا بودن بیشترین تعداد اقامتگاههای بومگردی در کشور، همواره پیشرو در میزبانی صمیمانه بوده است. مجموعههایی با دکوراسیون سنتی و فضایی برای آموزش صنایعدستی، میتوانند به مقصدی جذاب برای گردشگرانی تبدیل شوند که به دنبال تجربهای واقعی از فرهنگ مردم فارس هستند.
مدیرکل میراث فرهنگی فارس خاطرنشان کرد: حمایت از راهاندازی خانههای صنایعدستی در دل اقامتگاههای بومگردی، اولویت ماست. گردشگران در کنار اقامت، با هنر دست صنعتگران آشنا شده و با خرید محصولات بومی، چرخ اقتصاد محلی را به حرکت درمیآورند.
وی ادامه داد: خانههای صنایعدستی و اقامتگاهها میتوانند همزمان به عنوان مراکز آموزشی و نمایشگاههای هنری عمل کنند. این فضاها روح هنر را حفظ کرده و به رونق گردشگری و صنایعدستی کمک خواهند کرد.
مریدی همچنین از برنامههای در دست اقدام برای توسعه صنایعدستی استان خبر داد و گفت: برگزاری نمایشگاههای تخصصی مانند حصیر، قالیبافی، منبت و خاتم، توجه ملی و بینالمللی به این هنرها را افزایش میدهد. همچنین، ایجاد مراکز نوآوری و کارخانههای تولیدی میتواند زمینه اشتغال و توسعه این صنعت را فراهم کند.
مدیرکل میراث فرهنگی فارس در پایان پیشنهاد داد: میتوان خانهای برای اتحادیه صنایعدستی ایجاد کرد تا هنرمندان بتوانند نمایشگاههای خود را برگزار کرده و از امکانات حمایتی بیشتری بهرهمند شوند.
