۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۰۴

سرخس تاکنون بیش از ۲۶۰ نفر داوطلب شورای روستایی داشته است

سرخس- فرماندار سرخس از ثبت نام ۲۶۰ داوطلب شورای روستای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید بیکی صبح پنجشنبه با حضور در محل ثبت‌نام داوطلبان شورای اسلامی روستایی بخش مرکزی، از روند فعالیت ستاد و هیئت اجرایی انتخابات بازدید کرد.

فرماندار سرخس با اشاره به آمادگی کامل عوامل اجرایی و نظارتی افزود: خوشبختانه هیئت اجرایی و نظارتی با حضور تمامی اعضا، از روزهای نخست و در ساعات اولیه، بستر لازم را فراهم کرده‌اند تا به فضل الهی شاهد برگزاری انتخاباتی پرشور، قانون‌مند و شفاف در شهرستان باشیم.

وی با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی به‌موقع بیان کرد: انتشار اخبار لحظه‌ای از روند برنامه‌ها و فعالیت‌های ستاد انتخابات فرمانداری شهرستان سرخس در دستور کار قرار دارد تا مردم در جریان آخرین تحولات این رویداد مهم قرار گیرند.

بیکی با دعوت از جوانان و افراد توانمند شهرستان برای مشارکت در انتخابات شوراها خاطرنشان کرد: مسیر توسعه شهرستان سرخس باز است و هر فردی که احساس می‌کند می‌تواند در آبادانی و پیشرفت این منطقه نقش‌آفرین باشد، باید از این فرصت مهم استفاده کرده و در این رویداد انتخاباتی حضور فعال داشته باشد.

گفتنی است؛ تاکنون بیش از ۲۶۰ نفر به‌عنوان داوطلب شورای روستا در شهرستان سرخس ثبت‌نام کرده‌اند و روز پنج شنبه ۳۰ ام بهمن ماه مهلت پایانی ثبت نام است.

