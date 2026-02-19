به گزارش خبرنگار مهر، سؤال روز اول مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» در ماه مبارک رمضان در گلستان اعلام شد.

سؤال امروز مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» به تبیین مفهوم آیه ۴۵ سوره مبارکه بقره با عبارت «وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» اختصاص دارد.

در این بخش از مسابقه مخاطبان باید پاسخ دهند که مفهوم این آیه در کدام‌یک از گزینه‌های ارائه‌شده به‌درستی بیان شده است.

گزینه‌های مطرح‌شده عبارت‌اند از:

۱. صبر و نماز؛ تکیه‌گاه محکم مؤمن

۲. پرهیز از دروغگویی

۳. نترسیدن از بزرگی لشکر دشمن

۴. بخشش تا بخشیده شوی

بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی استان گلستان، علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۲۷۹۸ ارسال کنند.

به قید قرعه به افرادی که جواب صحیح را ارسال کرده باشند، جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

