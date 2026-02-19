فرماندار دشتی: کوتاهی در حوزه ایجاد اشتغال پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح پنجشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری شهرستان اظهار کرد: اشتغال یکی از اولویتهای اصلی شهرستان است و دولت علیرغم همه مشکلات، تسهیلات مناسبی برای ایجاد فرصتهای شغلی اختصاص داده است، بنابراین کمکاری ادارات و بانکها در این زمینه پذیرفتنی نیست.
وی افزود: دستگاههای اجرایی موظف هستند تعهدات خود را بهصورت دقیق و بهموقع در سامانه رصد ثبت کنند تا روند تحقق تعهدات بهدرستی پایش شود.
فرماندار دشتی با اشاره به عملکرد شبکه بانکی تصریح کرد: برخی بانکها همکاری مطلوبی داشتهاند، اما عملکرد برخی بانکها از جمله بانک تجارت در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی رضایتبخش نیست و انتظار میرود در این زمینه ضمن همراهی، تسریع و اصلاح لازم صورت گیرد.
مقاتلی خاطرنشان کرد: هدف اصلی، تسهیل شرایط برای متقاضیان و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان است و همه دستگاهها باید با هماهنگی و جدیت بیشتری در این مسیر حرکت کنند.
