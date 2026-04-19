فرماندار دشتی: وفاق و تلاش مشترک برای خدمت‌ به مردم ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی یکشنبه شب در نشست کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری شهرستان دشتی با تقدیر از عملکرد مجموعه بانکهای شهرستان در شرایط جنگی، اظهار کرد: در این دوران سخت، همه باید با اتحاد، انسجام و وفاق در مسیر تحقق اهداف نظام و خدمت به مردم تلاش کنیم.
وی با اشاره به عملکرد درخشان مردم افزود: مردم در این مدت خوش درخشیدند و با ایفای نقش مؤثر خود اجازه عرضاندام به دشمنان را ندادند.
وی گفت: خدمات گسترده دستگاههای دولتی و بانکها موجب شده بخش زیادی از جامعه حتی احساس نکند که کشور در شرایط جنگی قرار دارد، چرا که این خدمات بهخوبی و بدون خلل ارائه شده است.
مقاتلی ادامه داد: در فرصت باقیمانده باید با همت مضاعف در روند پرداخت تسهیلات اهتمام جدی صورت گیرد و همچنین لازم است ثبت اشغال در سامانه رصد که تا چهاردهم اردیبهشتماه تمدید شده است فعالتر مورد توجه مدیران شهرستان باشد.
فرماندار دشتی همچنین بر حمایت از فارغالتحصیلان دانشگاهی تأکید کرد و گفت: لازم است سهم مربوط به تسهیلات این قشر بهگونهای پرداخت شود تا آنان نیز از منافع اشتغال بهرهمند شوند.
وی تصریح کرد: تمامی دستگاههای اجرایی موظفند تا پایان هفته جاری آخرین وضعیت موجود تسهیلات را بصورت مکتوب به کارگروه اشتغال شهرستان اعلام کنند و مدیران نیز باید از تمامی ظرفیتهای موجود در جهت رفع مشکلات مردم حداکثر استفاده را داشته باشند.
