تأمین ۷۰ تن برنج و روغن در ری همزمان با ماه رمضان

سعید نادری، در گفتگو با خبرنگار مهر، از حفظ رتبه برتر عملکردی این شهرستان در سطح استان تهران برای دومین سال متوالی خبر داد.
نادری با اشاره به ارزیابیهای سالانه عملکرد مدیریتهای جهاد کشاورزی استان تهران اظهار داشت: شهرستان ری در سال جاری همانند سال گذشته موفق شد رتبه برتر عملکردی را در بین شهرستانهای استان کسب کند.
وی با بیان اینکه شاخصهای ابلاغی در حوزههای مختلف به صورت کامل پیگیری شده است، افزود: در بخشهای امور اراضی، تولیدات گیاهی، تولیدات دامی، صنایع تبدیلی و ایجاد اشتغال اقدامات گستردهای انجام شد و در بسیاری از شاخصها به تحقق صددرصدی رسیدهایم.
رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان ری ادامه داد: امیدواریم با استمرار این روند و تلاش همکاران، تا پایان سال نیز این جایگاه حفظ شود.
نادری در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام شده برای تأمین اقلام تنظیم بازاری در آستانه ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: در راستای تنظیم بازار، ۷۰ تن برنج برای توزیع در واحدهای صنفی و عرضه از طریق کالابرگ جذب شده است.
وی درباره وضعیت روغن مصرفی نیز عنوان کرد: طی روزهای گذشته حدود ۷۰ تن روغن کشف شده در منطقه قیامدشت توزیع شد تا کمبود موجود در این منطقه جبران شود.
نادری در خصوص خرمای مورد نیاز ماه رمضان افزود: تمهیدات لازم برای تأمین خرما اندیشیده شده و این محصول با قیمت مصوب در میادین میوه و ترهبار شهرستان عرضه میشود و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.
رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان ری در پایان با اشاره به وضعیت بازار مرغ تصریح کرد: در حال حاضر اختلاف محسوسی میان قیمت مرغ گرم و منجمد وجود ندارد و بازار در شرایط آرامی قرار دارد. با این حال در صورت بروز هرگونه التهاب، آمادگی توزیع چهار تا پنج تن مرغ منجمد از محل ذخایر را داریم تا بازار کنترل شود.
