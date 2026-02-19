اجرای طرح ضیافت الهی در ۵۰ بقعه متبرکه خراسان جنوبی

حجت الاسلام حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح ویژه برنامه‌های ماه رمضان در بقاع متبرکه خراسان جنوبی اظهار کرد: طرح ضیافت الهی از اول تا ۲۹ اسفند ماه در ۵۰ بقعه متبرکه استان برگزار می‌شود.

وی افزود: برنامه ریزی برای برپایی افطاری ساده در ۱۱ بقعه متبرکه انجام شده که در برخی از این بقاع از ابتدای ماه مبارک رمضان و در برخی دیگر از نیمه ماه اجرا خواهد شد.

رحیمی بیان کرد: در طول ماه مبارک رمضان، ۲۲ مراسم جزء خوانی قرآن کریم با حضور قاریان ممتاز در مرکز استان و شهرستان‌ها در بقاع متبرکه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در این ایام، روزانه ۹ کرسی تلاوت و تفسیر قرآن کریم در بقاع متبرکه برگزار می‌شود که از شاخص‌ترین این بقاع می‌توان به امامزادگان باقریه بیرجند، زیدبن محمد قاین، سید محمد و سید ابراهیم فردوس، سعدالله بن موسی شاهرخت، سلطان ابوالقاسم نصرآباد خوسف، سید علی نهبندان، سید نالحسین نهبندان، امامزاده کریمشاه کریمو و مصیب مصعبی سرایان اشاره کرد.

معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: در محافل ویژه تلاوت و تفسیر، پس از تلاوت آیات، تفسیر آیات توسط مفسران برجسته قرآن که از اساتید حوزه و دانشگاه هستند برای زائران بقاع متبرکه و علاقه‌مندان به قرآن کریم ارائه می‌شود.

حجت الاسلام رحیمی خاطرنشان کرد: فضاسازی محیطی ماه مبارک رمضان، نظافت و آماده‌سازی بقاع متبرکه در ماه مهمانی خدا، برگزاری محفل جزء خوانی و تفسیر قرآن کریم به صورت روزانه در بقاع متبرکه شاخص استان، برپایی غرفه کودک و پاسخگویی و مشاوره و حضور مبلغان در سطح مدارس از دیگر برنامه‌های تدارک دیده شده برای ماه رمضان در بقاع استان است.

وی افزود: اقامه نماز جماعت ظهر و عصر و مغرب و عشا در جوار بقاع متبرکه توسط مبلغان اعزامی از قم و مبلغان بومی، مناجات خوانی در شب‌های ماه مبارک رمضان و برگزاری مراسم ویژه وفات حضرت خدیجه (س) با عنوان «خدیجه مادر امت» از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده است.

وی در پایان با اشاره به اجرای طرح «قرار دوازدهم» با هدف تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی میان نیازمندان، گفت: برگزاری مراسم میلاد امام حسن مجتبی (ع) نیز از جمله برنامه‌های ماه مبارک رمضان در بقاع متبرکه خراسان جنوبی خواهد بود.