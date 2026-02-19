به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا قنبری صبح پنجشنبه در شورای توسعه قرآنی استان سمنان در دفتر امام جمعه سمنان ضمن اشاره به برگزاری رویداد بزرگ زندگی با آیه ها، تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند کار قرآنی در زمره مبارک‌ترین کارهای اسلامی و جهادی است مراقب باشید در نیمه راه رها نشود و در کارهای قرآنی فهم معانی قرآن کریم و حفظ اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه این جملات را رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به مرقومه رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در خصوص پویش بزرگ زندگی با آیه ها بیان شده است، افزود: این بیانات برای مجریان پویش زندگی با آیه ها، اصل و محور قرار گرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان از طرح زندگی با آیه‌ها به عنوان یک کلان عملیات در مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی یاد کرد و بیان داشت: زندگی با آیه ها به عنوان یک طرح هم افزا و محل اجتماع بین دستگاه های فرهنگی و اجرایی محسوب می شود در نتیجه گسترده آن به همه دستگاه ها و همه بخش ها می رسد.

قنبری با بیان اینکه این طرح مورد استقبال خوبی نیز قرار گرفته و ۳۰ دستگاه اجرایی استان سمنان در آن مشارکت دارند، گفت: هدف اصلی این طرح قرآنی نیز گفتمان سازی قرآنی است.

وی با بیان اینکه فلسفه این طرح پاسخ به این سوال است که چقدر قرآن را در زندگی مان جاری و ساری کرده ایم، افزود: نهادهای متعددی کارهای قرآنی صورت می دهند که از آنها می توان به سپاه، آموزش و پرورش، اوقاف و ... اشاره کرد اما جامعه هدف این طرح ها نخبگانی و جامعه قرآنی است اما دغدغه رهبر معظم انقلاب اسلامی این بود که قرآن باید در زندگی مردم جاری شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه زندگی با آیه‌ها می‌کوشد تا مردم به اندازه فهم شان جرعه از آیات الهی را بنوشند، گفت: این طرح می کوشد تا در سه سال بالغ بر ۱۰ میلیون جمعیت کشورمان بر مفاهیم ۲۰۰ آیه قرآن مسلط شوند و تبدیل مفاهیم قرآنی به گفتمان عمومی در این طرح صورت گیرد.

قنبری در ادامه با اشاره به جایگاه شورای توسعه فعالیت‌های قرآنی، بیان کرد: این شورا دارای وظایفی است که از جمله آن‌ها می‌توان به هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف در زمینه امور قرآنی و توجه به تشکل های مردمی و موسسات قرآنی، فرهنگ‌سازی قرآنی و برنامه‌ریزی در راستای توسعه فعالیت های قرآنی در استان اشاره کرد.

وی بیان کرد: این شورا همچنین نظارت، ارزیابی و پیگیری اجرای مصوبات و سیاست‌های کلان قرآنی کشور در استان‌ها را با دبیری سازمان تبلیغات اسلامی برعهده دارد.