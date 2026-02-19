به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود رائیجی پیش از ظهر پنجشنبه در شورای توسعه فعالیت های قرآنی استان سمنان در دفتر امام جمعه سمنان بر ضرورت برنامه ریزی در راستای توسعه برنامه های قرآنی در سمنان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه شورای توسعه فعالیت های قرآنی در استان های کشورمان می بایست با خروجی مفید و برنامه ریزی شده برگزار شود، افزود: باید آثار شورای توسعه فعالیت های قرآنی در سراسر کشورمان دیده شود.

معاون امور استان‌های شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور گفت: اگر بخواهیم خاصیت خروجی نشست های شورای توسعه فعالیت های قرآنی در سراسر کشورمان را ارتقا دهیم نیازمند یک برنامه ریزی موثر و عینی داریم.

رائیجی با بیان اینکه می‌بایست کمیت و عدد برای پیشرفت فرهنگ قرآنی در هر استان مشخص شود، تاکید کرد: احصای آمار حفاظ قرآنی و موسسات قرآنی و ... می‌تواند برای برنامه‌ریزی سال‌های آتی بسیار تعیین کننده باشد.

وی با بیان اینکه شورای توسعه فرهنگ قرآنی در هر استان باید قرارگاه پیشبرد امور قرآنی آن استان باشد، افزود: این امر سبب می‌شود که میزان پیشرفت شورای توسعه فعالیت‌های قرآنی در استان‌های کشورمان هم سنجیده شود.

معاون شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور ضمن اشاره به طرح زندگی با آیه ها بیان داشت: مانوس شدن مردم با آیه های قرآنی محور و اساس کار این پویش بزرگ محسوب می شود.

رائیجی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه چندین عنوان درباره توسعه فعالیت‌های قرآنی تنها در آموزش و پرورش داریم که شورای گسترش فعالیت‌های قرآنی این موضوع را باید از آموزش و پرورش بخواهد، گفت: یکی از مسائل مهم مندرج در این برنامه ایجاد یک هزار و ۲۰۰ مدرسه قرآنی تا سال ۱۴۰۷ است.