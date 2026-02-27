به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا قنبری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه سمنان در مصلای این شهر با اشاره به اهمیت بهره‌مندی از فیوضات ماه مبارک رمضان، بر ضرورت تبیین مفاهیم قرآنی و گسترش شبکه سفیران آیه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین ابزار مقابله با جنگ شناختی و رسانه‌ای دشمن تاکید کرد.

وی به تشریح اهداف و دستاوردهای نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» پرداخت و افزود: هجمه های تبلیغاتی و رسانه‌ای دشمن و جنگ ترکیبی علیه جامعه اسلامی، وظیفه قشر متدین جامعه در برابر این تهدیدات که «تبیین مفاهیم قرآنی» است را سنگین تر می کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: قرآن کتاب زندگی و راهنمای عملیاتی ما در همه محورهای زندگی و ریشه‌ای‌ترین مسیر مقابله با استکبار، تبیین آیات قرآن و تبدیل مفاهیم آن به مسلمات فکری مردم است.

قنبری با تاکید بر مفاهیم کلیدی قرآن که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر بارها بر آن تأکید کرده‌اند، بیان کرد: آیات مانند «ولا تهنوا و لا تحزنوا» می‌توانند جهت‌دهی ذهن مردم را نسبت به مقوله مقاومت تغییر دهند و وظیفه ما است که این آیات در زندگی عمومی جامعه جاری شود.

وی اهداف نهضت سه ساله «زندگی با آیه‌ها» را شامل رساندن پیام قرآن به ۵۰ میلیون نفر ایرانی، تغییر انگاره‌های ذهنی ۳۰ میلیون نفر نسبت به مفاهیم قرآنی، گسترش شبکه سفیران آیه‌ها و فعال‌سازی حلقه‌های میانی جامعه ذکر کرد و بیان داشت که این طرح با مشارکت گسترده نهادها و دستگاه‌های اجرایی استان به اجرا درآمده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به فرآیند پژوهشی دقیق انتخاب ۲۰۰ آیه محوری و همکاری هفتاد پژوهشگر و ۲۵ استاد در کشور، بیان کرد: این آیات زندگی‌ساز، گفتمان‌ساز و تمدن‌ساز، پایه برنامه‌های قرآنی ماه مبارک رمضان در سه سال اخیر بوده و موجب انس مردم با قرآن و افزایش مشارکت در کلاس‌ها و فعالیت‌های قرآنی شده است.

قنبری با تأکید بر هم‌صدایی مردم و حاکمیت در ترویج مفاهیم قرآنی، افزود: وظیفه ما است که در مقابل تبلیغات دشمن، بیش از پیش نسبت به قرآن کار کنیم و همه ما باید جز خادمین قرآن کریم باشیم و آیات قرآن را در زندگی و جامعه ترویج کنیم.