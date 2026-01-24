  1. استانها
  2. اصفهان
۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۱۹

۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد روغن‌های احتکاری در اصفهان کشف شد  

۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد روغن‌های احتکاری در اصفهان کشف شد  

اصفهان-فرمانده انتظامی استان  اصفهان گفت: در بازرسی مأموران پلیس امنیت اقتصادی از یک انبار در شهر اصفهان بیش از ۶ تُن روغن خوراکی احتکاری به ارزش ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال کشف شد.

سردار حمید علینقیان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای طرح مقابله با قاچاق و احتکار کالا های اساسی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان از دپوی مقادیر قابل توجهی کالا در یکی از انبار های سطح شهر اصفهان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از بررسی و اطمینان از درستی موضوع با هماهنگی قضایی از انبار مذکور بازدید که در نتیجه موفق شدند بیش از ۶ تُن روغن خوراکی احتکار شده را کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان ارزش روغن های کشف شده را بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شد.

سردارعلینقیان پور از شهروندان خواست کلیه اخبار خود در زمینه قاچاق کالا ، احتکار و جرائم اقتصادی را از طریق تماس با ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی به شماره تلفن (۳۰۱۱۰-۰۲۱) اطلاع دهند.

کد مطلب 6729971

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • بازنشسته ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      0 0
      پاسخ
      فروشگاه‌های طرح کالابرگ خالی از روغن خوراکی می‌باشند ، زمانی هم که می‌آورند یکساعت نشده تمام میشود. هیچ کنترلی واقعاً نیست
    • بهروز ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      1 0
      پاسخ
      درود بر پلیس محترم،ادامه بدهید متشکرم
    • ۰۵:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      1 0
      پاسخ
      حالا که قیمتش چندبرابر شده لازم نیست دنبالشون بگردین.خودشون روغن ها رو میارن بازار.
    • ایرانی ۰۷:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      2 0
      پاسخ
      محتکرین باید اعدام شوند
    • هرکی ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      1 0
      پاسخ
      چرا با این محتکرها برخورد نمیشه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها