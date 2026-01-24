سردار حمید علینقیان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای طرح مقابله با قاچاق و احتکار کالا های اساسی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان از دپوی مقادیر قابل توجهی کالا در یکی از انبار های سطح شهر اصفهان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از بررسی و اطمینان از درستی موضوع با هماهنگی قضایی از انبار مذکور بازدید که در نتیجه موفق شدند بیش از ۶ تُن روغن خوراکی احتکار شده را کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان ارزش روغن های کشف شده را بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شد.

سردارعلینقیان پور از شهروندان خواست کلیه اخبار خود در زمینه قاچاق کالا ، احتکار و جرائم اقتصادی را از طریق تماس با ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی به شماره تلفن (۳۰۱۱۰-۰۲۱) اطلاع دهند.