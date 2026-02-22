۱۳.۵ میلیارد ریال پوشاک تاناکورا در کرمانشاه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا یاری اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر دپوی پوشاک فاقد مجوز در انبار یکی از شرکت‌های پستی سطح شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت و اقدامات قانونی لازم برای بررسی این گزارش انجام شد.

وی افزود: مأموران پلیس همزمان با پیگیری این موضوع، در جریان کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و آن را به‌منظور بررسی بیشتر متوقف کردند که در ادامه، ارتباط این خودرو با محل دپوی کالا برای مأموران محرز شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: در بازرسی‌های به‌عمل‌آمده از انبار مورد نظر و خودروی توقیف‌شده، مقدار یک هزار و ۷۷۰ کیلوگرم پوشاک تاناکورای فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف و ضبط شد و در این رابطه دو نفر متهم شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ یاری با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی محموله‌های مکشوفه را بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند، گفت: اقلام کشف‌شده تحویل مراجع ذی‌ربط شد و متهمان نیز پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.

وی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با هرگونه فعالیت اقتصادی غیرقانونی خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان و در چارچوب قانون با قاچاق کالا و اخلال در نظام اقتصادی برخورد می‌کند و از شهروندان نیز انتظار می‌رود در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس اطلاع دهند.