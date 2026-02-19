کرامتی: قیمت زولبیا و بامیه در خراسان شمالی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی، مهدی کرامتی اظهار کرد: با آغاز ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضا، نظارت بر بازار تشدید میشود.
وی افزود: بر اساس مصوبه کمیته نرخگذاری، قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه درجه یک ۳۶۰ هزار تومان و درجه دو ۳۰۰ هزار تومان تعیین و به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی ادامه داد: تمامی واحدهای قنادی موظف به رعایت نرخهای مصوب بوده و درج قیمت در معرض دید مشتریان الزامی است.
وی با اشاره به تشدید نظارتها گفت: تیمهای بازرسی در طول ماه رمضان بهصورت مستمر از واحدهای صنفی بازدید میکنند و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی انجام میشود.
کرامتی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی یا تخلف، موضوع را از طریق سامانههای نظارتی گزارش دهند.
