به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه فلاح کردآبادی بعدازظهر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری بیست‌وپنجمین نمایشگاه بزرگ قرآن و کتاب و مسائل فرهنگی و مذهبی استان به میزبانی قائم‌شهر اظهار کرد: کتابخانه‌های عمومی مازندران با برپایی غرفه‌ای تخصصی در این رویداد حضور یافته‌اند و تلاش شده برنامه‌ها متناسب با نیاز گروه‌های سنی مختلف طراحی شود.

وی با بیان اینکه بخش کودک از محورهای اصلی فعالیت‌های غرفه است، افزود: ایستگاه نقاشی و رنگ‌آمیزی برای کودکان پیش‌بینی شده و آثار برگزیده پس از داوری، مشمول دریافت هدیه خواهند شد تا انگیزه حضور و تعامل بیشتر فراهم شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران از برپایی نمایشگاه کتاب‌های ویژه ماه مبارک رمضان در این غرفه خبر داد و تصریح کرد: مجموعه‌ای از کتاب‌های مناسب این ایام معرفی شده که قابلیت استفاده در مسابقات کتابخوانی، جمع‌خوانی و نشست‌های مطالعاتی را دارند. همچنین آیین رونمایی از چند عنوان کتاب جدید نیز در طول برگزاری نمایشگاه انجام می‌شود.

فلاح کردآبادی عضویت سراسری در کتابخانه‌ها را از دیگر خدمات ارائه‌شده در نمایشگاه عنوان کرد و گفت: علاقه‌مندان می‌توانند به‌صورت برخط ثبت‌نام کرده و از خدمات کتابخانه‌های عمومی در سراسر کشور بهره‌مند شوند، بدون آنکه نیازی به مراجعه حضوری اولیه داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های ماه مبارک رمضان در کتابخانه‌های استان افزود: در این ماه ۷۴۰ برنامه فرهنگی، آموزشی و قرآنی در کتابخانه‌های مازندران اجرا خواهد شد که شامل محافل انس با قرآن، ختم قرآن، نشست‌های نقد و بررسی کتاب، کارگاه‌های آموزشی برای والدین و برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران خاطرنشان کرد: حضور در نمایشگاه قرآن فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های کتابخانه‌ها و گسترش فرهنگ مطالعه در کنار فعالیت‌های قرآنی است و امیدواریم با استقبال گسترده مردم، این رویکرد فرهنگی بیش از پیش تقویت شود.