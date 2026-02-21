۲۲ هزار جلد کتاب در نمایشگاه کتاب ارومیه به فروش رفت

علیرضا نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری هشتروزه این رویداد فرهنگی اظهار کرد: خوشبختانه در طول برگزاری نمایشگاه شاهد حضور گسترده مردم، مسئولان و علاقهمندان کتاب بودیم و استقبال از خرید کتاب، امیدبخش و قابل تقدیر است.
وی با بیان اینکه بر اساس آمار نهایی، ۲۲ هزار جلد کتاب به ارزش ۵۸ میلیارد ریال در این دوره به فروش رسیده است، افزود: این آمار نشان میدهد با وجود افزایش قیمت کتاب، همچنان کتاب جایگاه خود را در سبد فرهنگی خانوادههای آذربایجانغربی حفظ کرده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به برنامهریزی برای دوره آینده نمایشگاه تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد زمان برگزاری نمایشگاه در سال آینده مناسبتر انتخاب شود و ترجیحاً در مهر یا آبانماه برگزار شود تا امکان حضور پررنگتر دانشآموزان و دانشجویان فراهم شود.
نوروزی همچنین بر افزایش تنوع موضوعی و تعداد عناوین کتابها در دورههای آتی تأکید کرد و گفت: هدف ما پاسخگویی بهتر به ذائقههای مختلف در ردههای سنی و فکری گوناگون است تا همه اقشار جامعه بتوانند از این رویداد فرهنگی بهرهمند شوند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجانغربی گفت: در هفدهمین نمایشگاه سراسری کتاب ارومیه ۳۱۵ ناشر حضور داشتند که از این تعداد، ۳۰۵ ناشر از سایر استانهای کشور و ۱۰ ناشر از آذربایجانغربی هستند.
نوروزی گفت: در مجموع حدود ۲۵ هزار عنوان کتاب در قالب ۱۲۵ هزار جلد در معرض دید علاقهمندان قرار گرفت که ۵ هزار عنوان از این آثار، از تازهترین کتابهای منتشر شده شمارگان کامل در نمایشگاه عرضه شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی از مردم استان برای حضور و حمایت از این رویداد فرهنگی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد در سالهای آینده نمایشگاه با کیفیت و گستردگی بیشتری برگزار شود.
نظر شما