۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۲۴

۲۲ هزار جلد کتاب در نمایشگاه کتاب ارومیه به فروش رفت

ارومیه- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌غربی گفت: در هفدهمین نمایشگاه کتاب ارومیه،بیش از ۲۲ هزار جلد کتاب با احتساب مبلغی بالغ بر ۵۸میلیارد ریال به فروش رسید.

علیرضا نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری هشت‌روزه این رویداد فرهنگی اظهار کرد: خوشبختانه در طول برگزاری نمایشگاه شاهد حضور گسترده مردم، مسئولان و علاقه‌مندان کتاب بودیم و استقبال از خرید کتاب، امیدبخش و قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه بر اساس آمار نهایی، ۲۲ هزار جلد کتاب به ارزش ۵۸ میلیارد ریال در این دوره به فروش رسیده است، افزود: این آمار نشان می‌دهد با وجود افزایش قیمت کتاب، همچنان کتاب جایگاه خود را در سبد فرهنگی خانواده‌های آذربایجان‌غربی حفظ کرده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به برنامه‌ریزی برای دوره آینده نمایشگاه تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد زمان برگزاری نمایشگاه در سال آینده مناسب‌تر انتخاب شود و ترجیحاً در مهر یا آبان‌ماه برگزار شود تا امکان حضور پررنگ‌تر دانش‌آموزان و دانشجویان فراهم شود.

نوروزی همچنین بر افزایش تنوع موضوعی و تعداد عناوین کتاب‌ها در دوره‌های آتی تأکید کرد و گفت: هدف ما پاسخگویی بهتر به ذائقه‌های مختلف در رده‌های سنی و فکری گوناگون است تا همه اقشار جامعه بتوانند از این رویداد فرهنگی بهره‌مند شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان‌غربی گفت: در هفدهمین نمایشگاه سراسری کتاب ارومیه ۳۱۵ ناشر حضور داشتند که از این تعداد، ۳۰۵ ناشر از سایر استان‌های کشور و ۱۰ ناشر از آذربایجان‌غربی هستند.

نوروزی گفت: در مجموع حدود ۲۵ هزار عنوان کتاب در قالب ۱۲۵ هزار جلد در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت که ۵ هزار عنوان از این آثار، از تازه‌ترین کتاب‌های منتشر شده شمارگان کامل در نمایشگاه عرضه شد.

مدیرکل فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی از مردم استان برای حضور و حمایت از این رویداد فرهنگی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد در سال‌های آینده نمایشگاه با کیفیت و گستردگی بیشتری برگزار شود.

