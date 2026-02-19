بازداشت سه متهم در پیشوا؛ کشف چهار قبضه سلاح در عملیات پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه سیداکبر عربی، فرمانده انتظامی پیشوا بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: نیروهای پلیس امنیت عمومی با همکاری پاسگاه یوسف‌رضا در عملیاتی مشترک موفق به شناسایی و دستگیری سه متهم متواری شدند.

عربی گفت: این عملیات در پی اقدامات اطلاعاتی و با هدف مقابله با جرایم مخل امنیت عمومی انجام شد. به گفته او، مأموران در بازرسی از محل اختفای متهمان دو قبضه کلت کمری و دو قبضه سلاح شکاری را کشف و ضبط کردند.

وی افزود متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده و با دستور مقام قضایی به زندان منتقل شدند.

فرمانده انتظامی پیشوا تأکید کرد پلیس در برخورد با افرادی که امنیت عمومی را تهدید کنند، رویکردی قاطع و قانونی خواهد داشت و مقابله مستمر با اراذل و اوباش در دستور کار قرار دارد.

او همچنین گفت حفظ امنیت شهروندان «خط قرمز پلیس» است و هرگونه رفتار مجرمانه با واکنش فوری نیروهای انتظامی مواجه خواهد شد.