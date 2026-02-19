ظرفیت آببندان های مازندران ۴۰۰ میلیون متر مکعب است

به گزارش خبرنگار مهر، انتظار المهدی عصر پنجشنبه در حاشیه نشست بررسی وضعیت آببندانها در مازندران با تأکید بر نقش کلیدی این سازهها اظهار کرد: آببندانها به عنوان مخازن کوچک ذخیرهسازی آب، نقش حیاتی در جبران کمبود آب بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی استان دارند.
وی افزود: مجموع ظرفیت آبگیری آببندانهای استان تقریباً معادل کل ظرفیت سدهای مخزنی مازندران است و این اهمیت ضرورت توجه ویژه به طرحهای مرمت و بهسازی آنها را دوچندان میکند.
سرپرست مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اجرای حدود ۵۰ پروژه مرمت و بهسازی آببندان در سال جاری و تخصیص اعتباری نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد ریال گفت: این طرحها گامی مؤثر در حفظ و احیای این سرمایههای ملی محسوب میشوند.
انتظار المهدی همچنین به کارکردهای چندگانه آببندانها اشاره کرد و افزود: این سازههای بومی علاوه بر تأمین آب کشاورزی، با تغذیه سفرههای آب زیرزمینی از افت سطح آبهای زیرزمینی جلوگیری کرده و محیطی مناسب برای پرورش ماهی، پرندگان مهاجر، گردشگری کشاورزی و کنترل سیلاب ایجاد میکنند.
وی در پایان تصریح کرد: با احیا، لایروبی و بهسازی به موقع آببندانها میتوان با ذخیرهسازی آبهای فصلی، به ویژه در دورههای پرباران، پایداری کشت محصول استراتژیک برنج و توسعه ظرفیتهای مرتبط دیگر را تضمین کرد.
