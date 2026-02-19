به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا موالیزاده عصر امروز پنجشنبه در آیین چهلم شهدای اغتشاشات دیماه که در یادمان شهید علی هاشمی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و نام شهدا اظهار کرد: ۴۰ روز از حوادثی میگذرد که در ابتدا با ادعای اعتراض به سیاستهای اقتصادی آغاز شد اما بهسرعت به اغتشاش، خشونت سازمانیافته و تخریب اموال عمومی تبدیل شد.
وی با اشاره به شهادت مظلومانه جمعی از مدافعان امنیت افزود: به آتش کشیده شدن یک بسیجی و شکنجه و شهادت یک نیروی فراجا، نشاندهنده ماهیت خشن و غیرانسانی دشمن در این طراحی بود.
استاندار خوزستان تصریح کرد: در جریان این حوادث، زندگی عادی جامعه مختل و به اموال عمومی از جمله اتوبوسها، آمبولانسها و خودروهای آتشنشانی آسیب وارد شد که این موضوع، ماهیت براندازانه این اقدامات را بهروشنی آشکار میکند.
موالیزاده با تأکید بر ضرورت انسجام و وحدت حول محور ولایت گفت: ملت ایران این مسیر را با صلابت و یکپارچگی، پشت سر مقام معظم رهبری ادامه خواهد داد و همه باید بر این اصل استوار باشیم.
وی با اشاره به تحرکات منطقهای دشمنان افزود: دشمن طی ماههای گذشته درصدد تضعیف بازوهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران در لبنان، فلسطین، سوریه، یمن و عراق و حتی ایجاد اخلال در روابط با متحدان راهبردی بوده است اما به فضل الهی در این مسیر نیز ناکام ماند.
استاندار خوزستان، نقشآفرینی آگاهانه جامعه در مهار فتنه اخیر را برجسته دانست و گفت: خوزستان در این مقطع خوش درخشید و در بسیاری از شهرهای استان اساساً تجمع و ناآرامی شکل نگرفت.
موالیزاده با اشاره به وجود مطالبات و مشکلات اقتصادی تصریح کرد: انتقاد و مطالبهگری وجود دارد اما جامعه بهخوبی مرز میان اعتراض قانونی و اغتشاش را تشخیص داد و اجازه سوءاستفاده به دشمن نداد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست خارجی کشور گفت: آمریکا بهدنبال تحمیل نظام سلطه خود بر ایران است اما جمهوری اسلامی هرگز حاضر نیست عزت و غرور ملی را معامله کند.
استاندار خوزستان، درباره موضوع مذاکره نیز تأکید کرد: مذاکرهای که نتیجه آن از پیش تعیین شده یا مشروط باشد، مذاکره واقعی نیست و دیپلماسی باید در چارچوب عزت، حکمت و مصلحت دنبال شود.
موالیزاده در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همگرایی خاطرنشان کرد: با استمرار انسجام و همدلی، مسیر خدمترسانی با قدرت ادامه خواهد یافت و یقین داریم حق بر باطل پیروز است.
