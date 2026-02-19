به گزارش خبرنگار مهر، حسین بادامکی، عصر پنج شنبه پیش از دیدار این تیم مقابل پرسپولیس در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به شرایط تیم پس از آخرین مسابقه اظهار داشت: خوشبختانه بعد از دیدار برابر ملوان بندرانزلی که با پیروزی تیم ما همراه شد، تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم و بازیکنان از نظر روحی و بدنی در شرایط مطلوبی قرار دارند.

تمرکز خیبر روی نقاط ضعف پرسپولیس

وی افزود: به‌خوبی می‌دانیم که بازی فوق‌العاده سختی در پیش داریم، چرا که پرسپولیس تیم بزرگی است، اما در روزهای گذشته بر اساس آنالیزها، روی نقاط ضعف این تیم کار کرده‌ایم و تلاش کرده‌ایم برنامه‌های تاکتیکی مناسبی را برای این مسابقه در نظر بگیریم.

غیبت رحمتی کنار خط

مربی خیبر با اشاره به وضعیت کادر فنی تصریح کرد: متأسفانه فردا سید مهدی رحمتی را کنار خط نخواهیم داشت، اما خوشبختانه سایر بازیکنان و اعضای تیم در سلامت کامل هستند و می‌توانند به تیم کمک کنند.

انگیزه بالا و روحیه مطلوب بازیکنان

بادامکی ادامه داد: بچه‌های ما از نظر انگیزشی در شرایط بسیار خوبی هستند، تمرینات بانشاطی را انجام داده‌اند و با انرژی بالا آماده این مسابقه شده‌اند. با وجود سختی بازی، من معتقدم بازیکنان ما روز خوبی خواهند داشت و با تمام توان مقابل پرسپولیس بازی می‌کنند.

امتیاز دیدار؛ کلید صعود در جدول

وی در پایان خاطرنشان کرد: امتیاز این بازی از نظر جدولی برای ما اهمیت زیادی دارد و می‌تواند به ارتقای جایگاه خیبر در جدول و نزدیک شدن به تیم‌های بالانشین کمک کند. قطعاً بازیکنان ما با انگیزه‌ای مضاعف در دیدار فردا حاضر خواهند شد تا بتوانیم با دست پُر از زمین خارج شویم.