  1. استانها
  2. لرستان
۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۰۶

بادامکی: خیبر با تمام توان مقابل پرسپولیس می‌ایستد

خرم‌آباد- مربی تیم فوتبال خیبر با اشاره به آمادگی بالای شاگردانش برای دیدار مقابل پرسپولیس گفت: امیدواریم با ارائه یک بازی حساب‌شده، با دست پُر زمین مسابقه را ترک کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بادامکی، عصر پنج شنبه پیش از دیدار این تیم مقابل پرسپولیس در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به شرایط تیم پس از آخرین مسابقه اظهار داشت: خوشبختانه بعد از دیدار برابر ملوان بندرانزلی که با پیروزی تیم ما همراه شد، تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم و بازیکنان از نظر روحی و بدنی در شرایط مطلوبی قرار دارند.

تمرکز خیبر روی نقاط ضعف پرسپولیس

وی افزود: به‌خوبی می‌دانیم که بازی فوق‌العاده سختی در پیش داریم، چرا که پرسپولیس تیم بزرگی است، اما در روزهای گذشته بر اساس آنالیزها، روی نقاط ضعف این تیم کار کرده‌ایم و تلاش کرده‌ایم برنامه‌های تاکتیکی مناسبی را برای این مسابقه در نظر بگیریم.

غیبت رحمتی کنار خط

مربی خیبر با اشاره به وضعیت کادر فنی تصریح کرد: متأسفانه فردا سید مهدی رحمتی را کنار خط نخواهیم داشت، اما خوشبختانه سایر بازیکنان و اعضای تیم در سلامت کامل هستند و می‌توانند به تیم کمک کنند.

انگیزه بالا و روحیه مطلوب بازیکنان

بادامکی ادامه داد: بچه‌های ما از نظر انگیزشی در شرایط بسیار خوبی هستند، تمرینات بانشاطی را انجام داده‌اند و با انرژی بالا آماده این مسابقه شده‌اند. با وجود سختی بازی، من معتقدم بازیکنان ما روز خوبی خواهند داشت و با تمام توان مقابل پرسپولیس بازی می‌کنند.

امتیاز دیدار؛ کلید صعود در جدول

وی در پایان خاطرنشان کرد: امتیاز این بازی از نظر جدولی برای ما اهمیت زیادی دارد و می‌تواند به ارتقای جایگاه خیبر در جدول و نزدیک شدن به تیم‌های بالانشین کمک کند. قطعاً بازیکنان ما با انگیزه‌ای مضاعف در دیدار فردا حاضر خواهند شد تا بتوانیم با دست پُر از زمین خارج شویم.

کد خبر 6754088

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها