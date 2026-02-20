به گزارش خبرنگار مهر،سؤال روز دوم مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» در ماه مبارک رمضان در استان مرکزی اعلام شد.

سؤال روز دوم مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» ،‌پیام اصلی آیه ۲۵۰ سوره بقره (رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. دنیا و آخرت از آن خدا است

۲. دعا جهت افزایش صبر و ثبات

۳.رعایت انصاف

۴. پرهیز از اسراف

بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۹۲۴ ارسال کنند.

همچنین هر روز به ۱۰ نفر از افرادی که پاسخ صحیح را ارسال کرده باشند، جوایز ۱۰ میلیون ریالی اهدا خواهد شد.

جواب صحیح سوال روز اول ماه مبارک رمضان گزینه یک بود

برندگان روز اول مسابقه زندگی با آیه ها در استان مرکزی

۱.انسیه بیات شهرستان خمین

۲.سمیرا دل افکار شهرستان اراک

۳. صالح چگینی شهرستان خنداب

۴.مریم فرجی شهرستان خنداب

۵.زهره قاسمی شهرستان دلیجان

۶.علی قدبیگی شهرستان اراک

۷.محمود حسامی شهرستان فرمهین

۸.امیرعباس قاسمی شهرستان اراک

۹.زهرا زاکیان شهرستان اراک

۱۰. اکرم مومنی شهرستان آشتیان