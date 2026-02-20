رزمایش نیروی زمینی عربستان در طائف؛ ماجرا چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، نیروهای زمینی عربستان با هدف توسعه کارآیی میدانی و ارتقای سطح آمادگی رزمی واحدهای شرکت کننده، برنامه آموزشی تخصصی در مهارت‌های رزمی در محیط کوهستانی در منطقه جنوبی و منطقه طائف برگزار کردند.

وزارت دفاع عربستان اعلام کرد که این آموزش‌ها با حضور فهد الجهنی رئیس ستاد کل نیروهای زمینی عربستان انجام شد.

همچنین این برنامه‌ها شامل تمرین‌های پیشرفته‌ای از جمله آموزش‌های صعود و فرود، جابه‌جایی میان ارتفاعات، اجرای تیراندازی در شرایط پیچیده میدانی، و نیز انجام مأموریت‌های تخلیه و امداد و نجات در مناطق کوهستانی بوده است که شرایط واقعی عملیات‌های نظامی در زمین‌های ناهموار را شبیه‌سازی می‌کرد.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع عربستان، این آموزش‌ها در چارچوب طرح‌های توسعه مستمر توانمندی‌های عملیاتی با هدف ارتقای کارآمدی رزمی، بهبود کیفیت عملکرد در میدان نبرد و افزایش سطح آمادگی برای مواجهه با سناریوهای گوناگون عملیاتی انجام می‌شود.