۱ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۰۴

رزمایش نیروی زمینی عربستان در طائف؛ ماجرا چیست؟

وزارت دفاع عربستان از برگزاری رزمایش نظامی نیروی زمینی این کشور در منطقه طائف با حضور رئیس کل نیروهای زمینی این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، نیروهای زمینی عربستان با هدف توسعه کارآیی میدانی و ارتقای سطح آمادگی رزمی واحدهای شرکت کننده، برنامه آموزشی تخصصی در مهارت‌های رزمی در محیط کوهستانی در منطقه جنوبی و منطقه طائف برگزار کردند.

وزارت دفاع عربستان اعلام کرد که این آموزش‌ها با حضور فهد الجهنی رئیس ستاد کل نیروهای زمینی عربستان انجام شد.

همچنین این برنامه‌ها شامل تمرین‌های پیشرفته‌ای از جمله آموزش‌های صعود و فرود، جابه‌جایی میان ارتفاعات، اجرای تیراندازی در شرایط پیچیده میدانی، و نیز انجام مأموریت‌های تخلیه و امداد و نجات در مناطق کوهستانی بوده است که شرایط واقعی عملیات‌های نظامی در زمین‌های ناهموار را شبیه‌سازی می‌کرد.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع عربستان، این آموزش‌ها در چارچوب طرح‌های توسعه مستمر توانمندی‌های عملیاتی با هدف ارتقای کارآمدی رزمی، بهبود کیفیت عملکرد در میدان نبرد و افزایش سطح آمادگی برای مواجهه با سناریوهای گوناگون عملیاتی انجام می‌شود.

    • مهرداد IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      درگیر کردن یمن
    • وطنم IR ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      از پس یمن بر نمیای با دم شیر بازی نکن مثل اون سری با فلاکت عقب نشینی میکنی .یمن کشوری هست متحد و شکست ناپذیر
    • IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      آمریکا تا قبل از عید...یا به ایران حمله خواهد کرد..و یا به یمن ..مانور عربستان گویای این مطلب است
    • حقیقت IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      عربستان قصدداردمتحدایران رایعنی یمن رابادستورآمریکاییهاازایران دورکندودرصورت جنگ بین ایران وآمریکایمن سرگرم جنگ دیگری باشدتانتواندبه ناوهای آمریکاحمله کنداطراف ماهیچ کس درست قابل اعتمادنیست همه ایران ضعیف رامیخواهند
    • IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      عربستان هم از طریق نیروی زمینی به بهانه اینکه یه موقع ایران پایگاههای آمریکارو تو عربستان بزنه به بهانه حمله به عربستان از طریق زمینی به آمریکا کمک کنه انشالله با درایت سربازان عزیزمون حواسشون به این عربها باشه
    • IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      فقط فتنه راه میندازن واین پول های مفت رو درراه ازبین بردن مسلمونا استفاده می کنن خداازسرشون نگذره
    • IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      حتما می خواهد همزمان که آمریکا به ایران حمله کند اون هم به یمن حمله کند
    • IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      یمنی ها متحد و شجاع هستن عربستان باید به حرف آمریکا نباشه بشینه سر جاش چون به خواسته شون نمیرسن

