۲ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۱۰

احتمال غنی‌سازی اورانیوم توسط عربستان

احتمال غنی‌سازی اورانیوم توسط عربستان

یک رسانه آمریکایی به احتمال غنی سازی اورانیوم از سوی عربستان سعودی بر اساس توافق با آمریکا اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، گزارش منتشر شده از سوی آسوشیتدپرس بر پایه اسناد صادر شده از سوی کنگره آمریکا نشان می دهد احتمالا عربستان برای غنی سازی اورانیوم در خاک خود به عنوان بخشی از توافق هسته ای پیشنهادی با آمریکا اقدام کند.

در این گزارش آمده است، دولت ترامپ قصد دارد ۲۰ توافق هسته ای با کشورهای جهان از جمله عربستان امضا کند.

همچنین گفته شده که ارزش این توافق به میلیاردها دلار می رسد. در ادامه این گزارش آمده است که آمریکا و عربستان توافقنامه های پادمانی امضا می کنند. این توافقنامه ها زمینه های حساس تر مربوط به اشاعه سلاح های هسته ای از جمله غنی سازی اورانیوم و تولید سوخت هسته ای را پوشش می دهند.

