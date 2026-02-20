حملات هوایی و توپخانه ای رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه همچنان ادامه دارد و این رژیم به نقض آتشبس ادامه میدهد.
بر اساس گزارشها، در پی تیراندازی نظامیان اسرائیلی در شرق اردوگاه البریج در مرکز غزه، یک نفر زخمی شده است. همچنین شرق این اردوگاه هدف گلوله باران توپخانهای قرار گرفته است.
جنگندههای اسرائیلی دو مرتبه محله التفاح در شرق شهر غزه را بمباران کردند.
در جنوب نوار غزه نیز قایقهای جنگی اسرائیلی به صورت گسترده به سمت سواحل شهر خانیونس آتش گشودند.
همچنین خودروهای نظامی اسرائیلی به طور گسترده منازل مسکونی و چادرهای آوارگان در محله الزیتون در شرق شهر غزه را هدف تیراندازی قرار دادند.
