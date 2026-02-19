۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۰۶

افزایش شمار شهدای غزه به ۷۲ هزار و ۶۹ نفر

با شهادت دو فلسطینی در نوار غزه طی ۲۴ ساعت گذشته، شمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به این باریکه به ۷۲ هزار و ۶۹ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۲ شهید جدید به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده و ۴ نفر نیز زخمی شده‌اند.

بر اساس این گزارش، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر گذشته تاکنون، شمار شهدا به ۶۱۱ نفر و تعداد مجروحان به یک‌ هزار و ۶۳۰ نفر رسیده است. همچنین ۷۲۶ پیکر نیز از زیر آوار خارج شده است.

این وزارتخانه افزود از آغاز جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار کلی شهدا به ۷۲ هزار و ۶۹ نفر و مجموع مجروحان به ۱۷۱ هزار و ۷۲۸ نفر افزایش یافته است.

      مرگ بر اسراییل.خدا حق این مردم مظلوم فلسطین هرچه زودتر بگیره از اسراییل اشغالگر خونخوار وهمدستش آمریکای جنایتکارآدم کش

