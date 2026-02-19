افزایش شمار شهدای غزه به ۷۲ هزار و ۶۹ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۲ شهید جدید به بیمارستانهای این باریکه منتقل شده و ۴ نفر نیز زخمی شدهاند.
بر اساس این گزارش، از زمان برقراری آتشبس در ۱۱ اکتبر گذشته تاکنون، شمار شهدا به ۶۱۱ نفر و تعداد مجروحان به یک هزار و ۶۳۰ نفر رسیده است. همچنین ۷۲۶ پیکر نیز از زیر آوار خارج شده است.
این وزارتخانه افزود از آغاز جنگ نسلکشی رژیم صهیونیستی علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار کلی شهدا به ۷۲ هزار و ۶۹ نفر و مجموع مجروحان به ۱۷۱ هزار و ۷۲۸ نفر افزایش یافته است.
