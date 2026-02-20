به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» نیز در استان خراسان‌جنوبی آغاز شد.



سوال مسابقه روز دوم ماه مبارک رمضان

مفهوم آیه ۲۵۰ سوره بقره "رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ"در کدام گزینه بیان شده است؟

۱.دنیا و آخرت از آن خداست

۲.دعاجهت افزایش صبر و ثبات قدم

۳.رعایت انصاف

۴. پرهیز از اسراف

مخاطبان جهت شرکت در مسابقه عدد صحیح را به شماره ۳۰۰۰۱۹۳۸ ارسال کنند.

همچنین علاقه‌مندان می‌توانند جهت پیوستن به پویش زندگی با آیه ها عدد ۵ را به شماره ۳۰۰۰۱۹۳۸ ارسال کنند.