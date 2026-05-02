تهاجم مستقیم دشمن به ۷۰ واحد صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدحسن ابوترابی‌فرد، امروز در مراسم تجلیل از کارگران کارخانجات صنعتی که‌ با حضور وزیر صمت برگزار شد، اظهار کرد: استان تهران با ۱۴ میلیون جمعیت، خدمات‌رسانی‌اش به‌مثابه ستون فقرات کشور است و این موضوع در همه حوزه‌ها از جمله دفاعی باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه موقت تهران گفت: یکی از آقایان در صنعت تهران اعلام کردند حدود ۷۰ واحد صنعتی مستقیماً مورد تهاجم قرار گرفته‌اند. اگر این رقم را با ۳۶ هزار واحد صنعتی و تولیدی کشور مقایسه کنیم و حوزه دفاعی را نیز لحاظ کنیم، می‌بینیم که در برابر یک قدرت مسلط جهانی قرار نداریم.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف قدرت دفاعی ایران افزود: همه توطئه‌های جهانی استکبار با فرماندهی شخص رئیس‌جمهور آمریکا برای ضربه زدن به قدرت دفاعی ملت ایران ساماندهی شده، اما امروز صاحب‌نظران و چهره‌های علمی تراز اول جهان در دانشگاه‌های معتبر آمریکا و دیگر کشورها اذعان می‌کنند که جمهوری اسلامی ایران تنها قدرت پس از آمریکا در عرصه جهانی است.

ابوترابی‌فرد در ادامه با تقدیر از عملکرد دولت در دوران جنگ و پس از آن تصریح کرد: بر اساس نظرسنجی‌های رسانه ملی، مرکز پژوهش‌ها و برخی نهادهای رسمی، بیش از ۷۰ درصد مردم خدمات ارائه‌شده توسط دولت در این دوران را خوب یا عالی ارزیابی کرده‌اند.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به روایتی از اظهارات یک دانشجوی دکترای علوم سیاسی در کانادا خاطرنشان کرد: حتی یک نماینده دوره‌ای پارلمان کانادا که به مسائل سیاسی اشراف دارد، نمی‌توانست تصور کند قدرتی به یک پایگاه آمریکایی حمله کند؛ اما شما در جنگ‌های اخیر، شاهد حمله به سه پایگاه دشمن بودید و این نشان‌دهنده اقتدار مثال‌زنی ایران است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به عبور موفق از شرایط کنونی تأکید کرد: در ماه‌های آینده این دوران سخت پشت سر گذاشته خواهد شد و ایران به قدرت تأثیرگذار در معادلات بین‌المللی تبدیل می‌شود. از ملت عزیز می‌خواهم با عقلانیت، مدیریت درست مصرف و استفاده بهینه از منابع در تولید، این فراز و نشیب‌ها را با سربلندی و اقتدار پشت سر بگذاریم، همانگونه که فرماندهان عزیز سپاه و ارتش، عظمت ملت ایران را به نمایش گذاشتند.