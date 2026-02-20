۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۳۹

دریادار ایرانی از صنایع دریایی هند بازدید کرد

فرمانده نیروی دریایی ارتش در جریان سفر رسمی به هندوستان از بخش‌های مختلف ساخت، تعمیر و پشتیبانی یگان‌های شناور نیروی دریایی ارتش هند بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش با حضور در مجتمع صنایع دریایی نیروی دریایی هند از بخش‌های مختلف ساخت، تعمیر و پشتیبانی یگان‌های شناور نیروی دریایی ارتش هند بازدید کرد.

وی در این بازدید، ضمن حضور در خطوط تولید و تعمیرات اساسی ناوها و شناورهای رزمی، در جریان آخرین دستاوردهای فنی و صنعتی هند در حوزه طراحی، ساخت بدنه، سامانه‌های پیشران، تجهیزات الکترونیکی و پشتیبانی فنی قرار گرفت.

امیر دریادار ایرانی در نشست مشترک با فرماندهان و مدیران صنایع دریایی هند، با اشاره به اهمیت دیپلماسی دریایی در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، اظهار داشت: گسترش تعاملات فنی و صنعتی میان نیروهای دریایی می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای امنیت دریایی و تبادل تجربیات تخصصی ایفا کند.

در جریان این بازدید، مسئولان صنایع دریایی نیروی دریایی هند گزارشی از روند ساخت ناوشکن‌ها، ناوچه‌ها و شناورهای پشتیبانی، همچنین ظرفیت‌های تعمیرات اساسی و نوسازی ناوگان ارائه کردند؛ دو طرف همچنین درباره زمینه‌های همکاری در حوزه آموزش‌های تخصصی، انتقال تجربیات فنی و برگزاری رزمایش‌های مشترک گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

این بازدید در حاشیه رزمایش«میلان ۲۰۲۶» و در چارچوب تقویت روابط دوجانبه دفاعی و توسعه همکاری‌های دریایی میان جمهوری اسلامی ایران و هند انجام شد.

اكرم سادات حسيني شبستري

    • مهرداد IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      با متحد امریکا؟؟؟
    • حسین IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      هند نه تنها کشور دوست ما است بلکه مشترکات فرهنگی خیلی زیادی با ایران دارد ، همچنین یکی از بزرگ ترین اقتصادهای دنیاست، همکاری با هند بسیار مهم و با ارزش است
    • خلیل IR ۰۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      بسیار‌عالی‌‌‌ما‌‌‌یک‌قدم‌برداریم‌‌هند‌دو‌قدم‌ برای‌ما‌برمیدارد‌‌خوبی‌را‌فراموش‌‌نمیکنند‌ رابطه‌‌‌با‌کشور‌بزرگی‌‌مثل ‌هند‌برای‌‌ما‌مفید‌است

