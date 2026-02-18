به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی که در سه رویداد نشست سران آیونز (IONS)، رزمایش دریایی میلان ۲۰۲۶ و برنامه بازدید ناوگان بین‌المللی I FR شرکت کرده بود در جمع خبرنگاران گفت: جمهوری اسلامی ایران ۴۷ سال است با تهدید، سروصدا و تبلیغات و حضور ناوگان فرامنطقه‌ای در غرب آسیا مواجه است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با تأکید بر اینکه حضور ناوگان فرامنطقه‌ای در غرب آسیا غیر موجه است، افزود: ناوگان فرامنطقه‌ای اگر احساس میکند با قدرت آمده بداند مردم ایران با قدرت بیشتری با آن‌ مقابله خواهند کرد.

امیر دریادار ایرانی همچنین گفت: ایمان مردم و موشک سلاح های بازدارنده جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمن است.