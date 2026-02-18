۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۲۴

دریادار ایرانی: حضور ناوگان فرامنطقه‌ای در غرب آسیا غیرموجه است

دریادار ایرانی: حضور ناوگان فرامنطقه‌ای در غرب آسیا غیرموجه است

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: ناوگان فرامنطقه‌ای اگر احساس می‌کند با قدرت آمده، بداند مردم ایران با قدرت بیشتری با آنها مقابله خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی که در سه رویداد نشست سران آیونز (IONS)، رزمایش دریایی میلان ۲۰۲۶ و برنامه بازدید ناوگان بین‌المللی I FR شرکت کرده بود در جمع خبرنگاران گفت: جمهوری اسلامی ایران ۴۷ سال است با تهدید، سروصدا و تبلیغات و حضور ناوگان فرامنطقه‌ای در غرب آسیا مواجه است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با تأکید بر اینکه حضور ناوگان فرامنطقه‌ای در غرب آسیا غیر موجه است، افزود: ناوگان فرامنطقه‌ای اگر احساس میکند با قدرت آمده بداند مردم ایران با قدرت بیشتری با آن‌ مقابله خواهند کرد.

امیر دریادار ایرانی همچنین گفت: ایمان مردم و موشک سلاح های بازدارنده جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمن است.

هادی رضایی

    هموطن IR ۰۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      امیر دریا دار.تا خدا با این ملته ودر قلب ها جا داره واحساس میشه.وحضور گرم آقا امام زمان ونایبش سایه شون برسر ملک واین سرزمینه .شک نکنید که این ملت پیروزه.پیچ تاریخی همین پیچه .همین گردنه است.ردکنیم به سر مقصد مقصود خواهیم رسید.انشاا...

