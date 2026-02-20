دیدار دریادار ایرانی با فرمانده نیروی دریایی هند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه برگزاری رزمایش بین‌المللی «میلان ۲۰۲۶»، با دریادار دینش کی تریپاتی، فرمانده نیروی دریایی هند دیدار و پیرامون گسترش همکاری‌های آموزشی، تبادل هیأت‌های نظامی، برگزاری دوره‌های تخصصی مشترک و افزایش تعاملات عملیاتی در حوزه‌های امداد و نجات دریایی، مقابله با دزدی دریایی و تأمین امنیت خطوط کشتیرانی بین‌المللی رایزنی کرد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در این دیدار با اشاره به جایگاه راهبردی منطقه اقیانوس هند در تجارت جهانی، تأکید کرد: امنیت پایدار دریایی تنها در سایه همکاری و هم‌افزایی کشورهای منطقه محقق می‌شود و حضور فعال و مسئولانه نیروهای دریایی می‌تواند تضمین‌کننده ثبات و امنیت مسیرهای حیاتی انرژی و تجارت باشد.

وی همچنین رزمایش‌های چندجانبه را فرصتی ارزشمند برای افزایش هماهنگی عملیاتی، ارتقای سطح آمادگی رزمی و تقویت دیپلماسی دفاعی میان کشورها دانست.

امیر دریادار ایرانی با اشاره به سوابق تعاملات دریایی تهران و دهلی‌نو، بر آمادگی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری‌های فنی و آموزشی و نیز انجام رزمایش‌های مشترک در حوزه‌های مورد علاقه دو طرف تأکید کرد و افزود: تبادل تجربیات در زمینه عملیات‌های دوردست و مأموریت‌های اسکورت کشتی‌های تجاری می‌تواند به ارتقای توانمندی‌های متقابل کمک کند.

در ادامه این دیدار، فرمانده نیروی دریایی هند نیز با ابراز خرسندی از حضور هیأت ایرانی در رزمایش میلان ۲۰۲۶، این رزمایش را نمادی از همکاری دریایی میان کشورهای دوست و شریک دانست و اظهار کرد: تعامل مستمر و سازنده میان نیروهای دریایی منطقه نقش مهمی در مقابله با تهدیدات مشترک از جمله دزدی دریایی، قاچاق سازمان‌یافته و بلایای طبیعی دریایی دارد.

وی همچنین بر اهمیت تبادل دانش فنی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی متقابل و توسعه همکاری‌های دریایی در چارچوب منافع مشترک تأکید کرد.

در این دیدار همچنین موضوعاتی همچون افزایش تبادل دانشجویان دانشگاه‌های علوم و فنون دریایی، همکاری در حوزه فناوری‌های نوین دریایی، امنیت سایبری دریایی و هماهنگی در مجامع بین‌المللی مرتبط با امنیت دریا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.