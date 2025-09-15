برندگان جوایز امی ۲۰۲۵ معرفی شدند: «استودیو» ۱۳ جایزه برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «استودیو» سریال طنز هالیوودی محصول اپل تی‌وی پلاس با دریافت ۱۳ جایزه امی، از جمله بهترین سریال کمدی، به موفق‌ترین سریال سال تلویزیون‌های آمریکا بدل شد. این سریال هفته پیش ۹ جایزه در جوایز امی هنرهای خلاق دریافت کرده بود. ست روگن بازیگر این سریال جایزه بهترین بازیگر مرد سریال کمدی را از آن خود کرد و به صورت مشترک با ایوان گلدبرگ جایزه کارگردانی سریال کمدی را هم دریافت کرد. به این ترتیب این سریال در کتاب رکوردهای گینس بیشترین کسب جایزه امی برای یک سریال کمدی در سال اول را به نام خود کرد.

جیسون سیگل برای «کوچک شدن»، مارتین شورت برای «فقط قتل‌ها در ساختمان» و جرمی آلن وایت برای «خرس» دیگر نامزدهای امیددار کسب جایزه بهترین بازیگر مرد سریال کمدی بودند.

روگن و گلدبرگ در این مراسم در کنار پیتر هایک، الکس گرگوری و فریدا پرز، جایزه امی بهترین نویسندگی برای یک کمدی را هم از آن خود کردند. با این موفقیت ست روگن در رکورد بیشترین جوایز امی که توسط یک نفر در یک شب به دست آمده، با مویرا دِموس (۲۰۱۶)، ایمی شرمن-پالادینو (۲۰۱۸) و دن لوی (۲۰۲۰) هم‌تراز شد.

به این ترتیب «استودیو» موفق شد تا رقبایی چون «ابتدایی ابوت»، «خرس»، «هک‌ها» و «فقط قتل‌ها در ساختمان» را در بخش بهترین کمدی سال پشت سر بگذارد.

«نوجوانی» در بخش‌های سریال‌های کوتاه برنده بزرگ شب جوایز امی شد و در مجموع ۸ جایزه امسال را از آن خود کرد که شامل بهترین سریال کوتاه، کسب جوایز بهترین بازیگر نقش اول مرد، بازیگر نقش مکمل مرد و بازیگر نقش مکمل زن به ترتیب برای استیون گراهام، اوون کوپر و ارین دوهرتی و جایزه بهترین نویسندگی برای یک سریال کوتاه بود. استیون گراهام برای کسب این جایزه جیک جیلنهال را که برای «بی‌گناه فرض شده» نامزد بود شکست داد و بریت لاور از رقبایی چون کتی بیتس برای «متلاک»، بلا رمزی برای «آخرین بازمانده از ما»، کری راسل برای «دیپلمات» جلو زد. اوون کوپر هم خاویر باردم را که برای «هیولاها: داستان لایل و اریک منندز» نامزد شده بود پست سر گذاشت.

«پنگوئن» که پیش از این ۸ جایزه امی هنرهای خلاق را از آن خود کرده بود، جایزه بهترین بازیگر زن نقش اصلی در یک سریال کوتاه را نیز از آن خود کرد که به کریستین میلوتی رسید و کیت بلانشت برای «سلب مسئولیت» و میشل ویلیامز برای «مردن برای رابطه» را شکست داد.

سریال «پیت» جایزه بهترین سریال درام را از آن خود کرد و رقبایی چون «آخرین بازمانده از ما»، «دیپلمات» و «نیلوفر سفید» را پشت سر گذاشت. نوآ وایل برای همین سریال جایزه بهترین بازیگر مرد سریال درام را برد و به این ترتیب گری اولدمن را که برای «اسب‌های آرام» و پدرو پاسکال را که برای «آخرین بازمانده از ما» در فهرست بودند شکست داد. کاترین لاناسا، دیگر بازیگر این سریال، جایزه بهترین بازیگر زن نقش مکمل در یک سریال درام را از آن خود کرد تا این سریال در مجموع با ۵ جایزه امی دیگر برنده سال باشد.

«برنامه آخر وقت با استیون کولبر» اولین جایزه خود را در بخش برنامه گفت‌وگو محور به دست آورد و این در حالی بود که این برنامه سال ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد.