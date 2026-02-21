آخرین سخنان بازیگر فقید «آناتومی گری»: تا آخر مبارزه کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، آخرین مصاحبه اریک دین قبل از مرگ، در قالب بخشی از مجموعه «مصاحبه‌های پس از مرگ نتفلیکس» که با عنوان «آخرین کلمات مشهور» در این پلتفرم پخش می‌شود، در دسترس قرار می گیرد. این مجموعه به مخاطبان سراسر جهان این فرصت را می‌دهد تا پس از مرگ یک چهره فرهنگی، از او بشنوند.

دین که برای نقش دکتر مارک اسلون در سریال «آناتومی گری» شهرتی جهانی یافت، ۱۹ فوریه و حدود ۱۰ ماه پس از تشخیص بیماری ALS درگذشت.

طبق گفته نتفلیکس، مصاحبه دین تحت توافق با وی انجام شد تا پس از فوت او پخش شود.

مجموعه «آخرین کلمات مشهور» این استریمر پاییز پیش با پخش مصاحبه‌ با دکتر جین گودال پس از فوت او آغاز شد.

در پایان مصاحبه این بازیگر، وی خطاب به دخترانش، بیلی و جورجیا، مستقیم رو به دوربین صحبت کرد و به آنها گفت: این حرف‌ها برای شما است. من تلاش کردم. گاهی اوقات زمین خوردم اما تلاش کردم. در کل، ما خیلی خوش گذراندیم، نه؟ ... می‌خواهم چهار چیزی را که از این بیماری یاد گرفته‌ام به شما بگویم و امیدوارم فقط به حرف من گوش ندهید. امیدوارم حرفم را بشنوید.

دین یادآور شد: اول، الان زندگی کن. همین الان. در زمان حال. سخت است اما یاد گرفتم که این کار را انجام دهم. سال‌ها است که از نظر ذهنی سرگردانم و برای مدت طولانی در ذهنم گم شده‌ام، در ترحم به حال خود، شرم و تردید غرق و نگران بوده‌ام. تصمیماتم را بارها و بارها مرور کرده‌ام، خودم را دوباره ارزیابی کرده‌ام و گفته‌ام نباید این کار را می‌کردم، نباید آن کار را می‌کردم. حالا برای بقای محض، مجبورم در زمان حال بمانم اما نمی‌خواهم جای دیگری باشم. گذشته شامل پشیمانی است. آینده ناشناخته می‌ماند. بنابراین باید اکنون زندگی کنید. زمان حال تنها چیزی است که دارید. قدرش را بدانید. قدر هر لحظه را بدانید.

دین در ادامه گفت: دوم، عاشق شو. نه لزوماً به یک شخص، هر چند من آن را هم توصیه می‌کنم اما عاشق چیزی شوید. شور و شوق خود را پیدا کنید، شادی خود را. چیزی را پیدا کنید که باعث می‌شود صبح‌ها از خواب بیدار شوید، شما را در تمام طول روز به حرکت در آورد. من برای اولین بار وقتی تقریباً همسن شما بودم عاشق شدم. عاشق بازیگری شدم. آن عشق در نهایت مرا از تاریک‌ترین ساعات، تاریک‌ترین روزها، تاریک‌ترین سال‌هایم عبور داد. من هنوز عاشق کارم هستم، هنوز مشتاقانه منتظر آن هستم، هنوز می‌خواهم جلوی دوربین بروم و نقش خود را بازی کنم. کار من مرا تعریف نمی‌کند اما مرا هیجان‌زده می‌کند. چیزی را پیدا کنید که شما را هیجان‌زده کند. مسیر، هدف و رویای خود را پیدا کنید. سپس به دنبال آن بروید. واقعاً به دنبال آن بروید.

درس سوم دین این است که «دوستان خود را عاقلانه انتخاب کنید» و درس چهارم او این است که «با تمام وجود خود و با عزت نفس بجنگید. وقتی با چالش‌ها، سلامتی یا هر چیز دیگری روبرو می‌شوید، بجنگید. هرگز تسلیم نشوید. تا آخرین نفس خود بجنگید. این بیماری به آرامی بدن من را می‌گیرد اما هرگز روح من را نخواهد گرفت.»

وی در نهایت گفت «بیلی و جورجیا، شما قلب من هستید. شما همه چیز من هستید. شب بخیر. دوستتان دارم. این آخرین کلمات من است»؛ این جمله‌ای است که دین در پایان این قسمت گفت.

آخرین مصاحبه دین اکنون در نتفلیکس در حال پخش است.