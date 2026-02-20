به گزارش خبرنگار مهر، زلزله‌ای با بزرگی ۳.۷ ریشتر ظهر جمعه بخش‌هایی از شمال استان مازندران را لرزاند. مرکز این زمین‌لرزه در نزدیکی شهر شیرگاه و در عمق ۸ کیلومتری زمین ثبت شده است.

براساس گزارش مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین‌لرزه ساعت ۱۲ و ۲۳ دقیقه به وقت محلی رخ داده است. طول و عرض جغرافیایی این رویداد ۵۲.۹۹ و ۳۶.۳۳ ثبت شده و نزدیک‌ترین شهر به مرکز زمین‌لرزه، شیرگاه در فاصله ۹ کیلومتری بوده است.

همچنین زیراب و پائین هولار هر کدام در فاصله حدود ۱۷ کیلومتری از مرکز لرزه‌خیز قرار دارند. این زمین‌لرزه حدود ۲۶ کیلومتر با مرکز استان ساری و ۹۱ کیلومتر با شهر سمنان فاصله دارد.

حسین علی محمدی مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید ثبت این زمین لرزه گفت: تاکنون گزارشی از خسارات جانی یا مالی منتشر نشده است.