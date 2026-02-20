۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۵۴

زمین‌لرزه‌ای ۳.۷ ریشتری حوالی شیرگاه مازندران را لرزاند

سوادکوه - زلزله‌ای با بزرگی ۳.۷ ریشتر حوالی شهر شیرگاه بخش‌هایی از شمال استان مازندران را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زلزله‌ای با بزرگی ۳.۷ ریشتر ظهر جمعه بخش‌هایی از شمال استان مازندران را لرزاند. مرکز این زمین‌لرزه در نزدیکی شهر شیرگاه و در عمق ۸ کیلومتری زمین ثبت شده است.

براساس گزارش مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین‌لرزه ساعت ۱۲ و ۲۳ دقیقه به وقت محلی رخ داده است. طول و عرض جغرافیایی این رویداد ۵۲.۹۹ و ۳۶.۳۳ ثبت شده و نزدیک‌ترین شهر به مرکز زمین‌لرزه، شیرگاه در فاصله ۹ کیلومتری بوده است.

همچنین زیراب و پائین هولار هر کدام در فاصله حدود ۱۷ کیلومتری از مرکز لرزه‌خیز قرار دارند. این زمین‌لرزه حدود ۲۶ کیلومتر با مرکز استان ساری و ۹۱ کیلومتر با شهر سمنان فاصله دارد.

حسین علی محمدی مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید ثبت این زمین لرزه گفت: تاکنون گزارشی از خسارات جانی یا مالی منتشر نشده است.

