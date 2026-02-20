بررسی میدانی زمین لرزه ۳.۷ ریشتری شیرگاه آغاز شده است

حسینعلی محمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت زمینلرزهای به بزرگی ۳.۷ ریشتر ظهر امروز حوالی شیرگاه گفت: تاکنون گزارشی از خسارات جانی یا مالی دریافت نشده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به اقدامات فوری پس از وقوع زمینلرزه اعلام کرد: بلافاصله پس از ثبت زمینلرزه، دستگاههای امدادی و خدماتی در حالت آمادهباش قرار گرفتند و بررسیهای میدانی آغاز شد.
وی ادامه داد: بر اساس ارزیابیهای اولیه و گزارشهای دریافتی از تیمهای عملیاتی، تا این لحظه هیچگونه گزارشی از خسارات جانی یا مالی دریافت نشده است. فرآیند بررسی و رصد وضعیت همچنان ادامه دارد و در صورت دریافت هرگونه گزارش جدید، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
به گزارش مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمینلرزه در تاریخ ۱ اسفند ۱۴۰۴، ساعت ۱۲:۲۳ به وقت محلی، در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ داده و طول و عرض جغرافیایی آن ۵۲.۹۹ و ۳۶.۳۳ ثبت شده است.
نزدیکترین شهر به مرکز زمینلرزه شیرگاه در فاصله ۹ کیلومتری و زیراب و پائین هولار هر کدام در فاصله حدود ۱۷ کیلومتری قرار دارند. این زلزله حدود ۲۶ کیلومتر با مرکز استان ساری و ۹۱ کیلومتر با شهر سمنان فاصله دارد.
