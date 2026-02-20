به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رحیم مهدوی‌پور در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد در مصلای امام خمینی(ره) اظهار کرد: رهبری با مدیریت ویژه خود توانست فتنه دشمنان را مهار کند و مردم با تببین‌های فرماندهی کل قوا، دشمنان را شناختند و فریب آن‌ها را نخوردند.

وی افزود: دنیای مدعی حقوق بشر باید بداند که حتی تلاش همه کشورهای جهان نیز نمی‌تواند جمهوری اسلامی ایران را به خواسته‌های خود وادار کند.

حجت‌الاسلام مهدوی‌پور همچنین با اشاره به سیاست‌های آمریکا در قبال ایران گفت: دشمن باید بداند مهم‌ترین و کارآمدترین ضامن امنیت و استقلال ایران، رهبری فرزانه است که در همه شرایط پشت انقلاب و مردم ایستاده است.

امام جمعه موقت بجنورد تصریح کرد: مردم مؤمن و دشمن‌شناس با حضور دائم خود در میدان، همواره به دشمن نشان خواهند داد که نمی‌توانند به ایران تعرض کنند و در صورت هرگونه تعرض، پاسخ محکم دریافت خواهند کرد.