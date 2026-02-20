افزایش زودهنگام دما در لرستان؛ کشاورزان از کود «سرک» استفاده نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر، ندا محمدی‌پور در سخنانی با اشاره به الگوی بارندگی سال جاری اظهار داشت: با توجه به افزایش زودهنگام دما در استان لرستان، مزارع دیم وارد مرحله‌ای حساس شده‌اند و تصمیم‌گیری درباره مصرف کود «سرک» باید کاملاً هدفمند و کارشناسی‌شده باشد.

توصیه به خودداری از مصرف مجدد «سرک»

وی افزود: در مزارعی که هم‌زمان با کاشت پاییزه، کود «اوره» به میزان میانگین ۷۵ تا ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار مصرف شده است، توصیه می‌شود از مصرف مجدد کود «سرک» خودداری شود؛ چراکه در نبود رطوبت کافی، گیاه توان جذب نیتروژن را نداشته و این موضوع می‌تواند موجب تنش مضاعف، گیاه‌سوزی و کاهش عملکرد شود.

مصرف محدود در صورت بارندگی مؤثر

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: کشاورزانی که در زمان کاشت از کود «اوره» استفاده نکرده‌اند، تنها در صورت وقوع بارندگی مؤثر حداقل ۲۰ تا ۳۰ میلی‌متر طی دو تا سه روز متوالی می‌توانند نسبت به مصرف محدود این کود اقدام کنند.

محمدی‌پور میزان پیشنهادی در این شرایط را حدود ۲۵ کیلوگرم در هر هکتار عنوان کرد و گفت: این مقدار می‌تواند نیاز اولیه گیاه را تأمین کرده و در عین حال ریسک خسارت را کاهش دهد.

مدیریت رطوبت؛ اولویت اصلی در کشت دیم

وی تأکید کرد: مصرف کود «سرک» بدون تأمین رطوبت کافی نه‌تنها کمکی به افزایش تولید نمی‌کند، بلکه احتمال گیاه‌سوزی، اتلاف سرمایه و افت عملکرد را افزایش می‌دهد. در شرایط دیم، مدیریت رطوبت اهمیت بیشتری نسبت به افزایش نهاده‌ها دارد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان در پایان خاطرنشان کرد: کشاورزان پیش از هر اقدامی، وضعیت رطوبت خاک، پیش‌بینی‌های هواشناسی و مرحله رشدی گیاه را مدنظر قرار داده و از تصمیم‌های هیجانی پرهیز کنند؛ هدف ما حفظ پایداری تولید و جلوگیری از خسارت به بهره‌برداران است.