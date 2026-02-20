فلاحتی: ثبت اموال مردم فلسطین جنایتی جدید از سوی صهیونیست‌ ها است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه رشت با اشاره به تقارن ماه مبارک رمضان با سالروز ولادت و شهادت دو امام معصوم (ع)، اظهار کرد: امسال در چهار جمعه ماه رمضان، بخشی از خطبه اول به تبیین سیره و ابعاد شخصیتی امام حسن مجتبی (ع) و امیرالمؤمنین علی (ع) اختصاص می‌یابد.

وی با تبریک میلاد کریم اهل‌بیت (ع) افزود: امام حسن مجتبی (ع) بنابر مشهور در نیمه ماه مبارک رمضان سال سوم هجری متولد شد و در سال ۵۰ هجری به دستور معاویه به شهادت رسید. آن حضرت از جمله پنج تن آل‌عبا و به تصریح بسیاری از علمای شیعه و اهل سنت، شبیه‌ترین مردم به پیامبر اکرم (ص) در زمان خود بود.

امام حسن (ع)؛ الگوی وقار، سخاوت و شجاعت

امام جمعه رشت با بیان اینکه پیامبر اکرم (ص) نسبت به امام حسن (ع) محبت ویژه‌ای داشتند، گفت: در روایات آمده است که پیامبر (ص) فرمودند «خدایا من حسن را دوست دارم، تو نیز او را دوست بدار» و نیز فرمودند «حسن و حسین (ع) سروران جوانان اهل بهشت‌اند».

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی امام حسن (ع) تصریح کرد: آن حضرت مردی آرام، باوقار، کریم و دستگیر نیازمندان بود؛ به‌گونه‌ای که در مواردی دو بار تمام دارایی خود را در راه خدا بخشید و چندین بار اموال خویش را میان فقرا تقسیم کرد تا نیازمندی شرمنده بازگشت نشود.

وی همچنین به حضور امام حسن (ع) در صحنه‌های نبرد کنار امیرالمؤمنین (ع) اشاره کرد و گفت: ایشان در جنگ‌های جمل و صفین شجاعت و وفاداری خود را به ولایت نشان دادند.

پیچیدگی دوران امامت امام مجتبی (ع)

نماینده ولی‌فقیه در گیلان، دوران امامت امام حسن (ع) را یکی از پیچیده‌ترین مقاطع تاریخ اسلام دانست و افزود: پس از شهادت امیرالمؤمنین (ع)، جامعه اسلامی با تزلزل در وفاداری و بصیرت مواجه بود و مردم کوفه علی‌رغم ابراز محبت، در عمل همراهی لازم را با امام نداشتند.

وی ادامه داد: امام حسن (ع) در شرایطی مسئولیت هدایت جامعه را برعهده گرفت که معاویه با بهره‌گیری از قدرت مالی و تبلیغاتی، بسیاری را با تطمیع و تهدید جذب می‌کرد. در چنین فضایی، امام میان دو راهی جنگ بدون پشتوانه مردمی یا پذیرش صلح قرار گرفت.

آیت‌الله فلاحتی با تأکید بر اینکه صلح امام حسن (ع) از سر ضعف نبود، خاطرنشان کرد: این صلح تصمیمی حکیمانه برای حفظ اصل اسلام و صیانت از کیان شیعه بود؛ چراکه همراهی لازم از سوی مردم وجود نداشت و ادامه جنگ می‌توانست به نابودی جبهه حق بینجامد.

نقش مردم در اقتدار نظام اسلامی

خطیب جمعه رشت با مقایسه شرایط آن دوران با وضعیت کنونی جمهوری اسلامی اظهار کرد: امروز به برکت همراهی مردم با ولایت، نظام اسلامی از اقتدار و عزت برخوردار است و همین پشتیبانی مردمی، کشور را در برابر قدرت‌های جهانی بیمه کرده است.

وی با اشاره به سالروز انعقاد برخی قراردادهای تحقیرآمیز در دوره قاجار گفت: در گذشته قدرت‌های خارجی بدون اعتنا به منافع ملت ایران تصمیم‌گیری می‌کردند، اما امروز جمهوری اسلامی در سایه اسلام، قرآن و اهل‌بیت (ع) به جایگاهی رسیده که در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی نقش‌آفرین است.

آیت‌الله فلاحتی با بیان اینکه «قدرت حقیقی از حضور مردم در صحنه نشأت می‌گیرد»، تصریح کرد: هر جا ملت در کنار رهبری ایستاده، کشور مسیر عزت و پیشرفت را پیموده است.

وی در پایان با دعا برای افزایش عزت و برکت ملت ایران، بر ضرورت حفظ وحدت، بصیرت و تبعیت از ولایت در شرایط حساس کنونی تأکید کرد.

آیت الله فلاحتی با اشاره به تحولات منطقه، اقدامات رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و اظهار داشت: امروز شاهد هستیم که خانه‌ها و زمین‌های مردم مظلوم فلسطین را به نام خود ثبت می‌کنند و حتی صدای اعتراض فلسطینیان خارج از سرزمین‌های اشغالی نیز بلند شده است.

وی با بیان اینکه این اقدامات بخشی از پروژه تدریجی تغییر هویت سرزمین‌های اشغالی است، افزود: از مسلمانان جهان، فرهیختگان و مجامع تأثیرگذار بین‌المللی انتظار می‌رود در برابر این جنایات جدید سکوت نکنند و صدای مظلومیت مردم فلسطین را به گوش جهانیان برسانند.

امام جمعه رشت با انتقاد از سیاست‌های سران رژیم صهیونیستی و حامیان آن تصریح کرد: اقدامات اخیر، نشانه استمرار رویکرد تجاوزکارانه باند حاکم بر سرزمین‌های اشغالی است و این روند باید با واکنش جدی افکار عمومی جهان اسلام مواجه شود.