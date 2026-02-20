آیت الله رسول فلاحتی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان با تأکید بر جایگاه راهبردی قرآن در سامان‌دهی زندگی فردی و اجتماعی، گفت: نهضت «زندگی با آیه‌ها» تلاشی هدفمند برای عبور از نگاه حداقلی به قرآن و تبدیل معارف وحیانی به فرهنگ و رفتار جاری در جامعه است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به ضرورت بازخوانی کارکردهای اجتماعی قرآن اظهار کرد: اگر قرآن را صرفاً در سطح تلاوت و آیین‌های مناسبتی محدود کنیم، از ظرفیت عظیم آن برای حل مسائل امروز جامعه غفلت کرده‌ایم؛ در حالی که قرآن کریم، نسخه جامع هدایت فرد و جامعه در همه عرصه‌هاست.

رمضان؛ فصل احیای قرآن در متن زندگی

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به تقارن اجرای این طرح با ماه مبارک رمضان افزود: رمضان، فصل احیای قرآن در زندگی انسان است و این نهضت با انتخاب آگاهانه ۳۰ آیه محوری، می‌کوشد پاسخ‌های قرآنی به مسائل مبتلابه جامعه را به زبان قابل فهم، کاربردی و اثرگذار به متن زندگی مردم وارد کند.

وی ادامه داد: انتخاب این آیات صرفاً یک گزینش سلیقه‌ای نیست، بلکه مبتنی بر منظومه فکری امام راحل(ره)، رهنمودهای مقام معظم رهبری و چارچوب اندیشه اسلامی در حوزه تمدن‌سازی نوین اسلامی انجام می‌شود تا بتواند هم پاسخ‌گوی نیازهای معنوی باشد و هم در عرصه اجتماعی الهام‌بخش حرکت عمومی قرار گیرد.

امام جمعه رشت با بیان اینکه رمضان بهترین فرصت برای انس عمیق‌تر با قرآن است، تصریح کرد: جلسات خانگی قرآن، محافل مساجد، هیئات مذهبی و حتی جمع‌های دانش‌آموزی و دانشجویی می‌توانند بستر ترویج مفاهیم «زندگی با آیه‌ها» باشند.

قرآن؛ نسخه امیدآفرین در مواجهه با جنگ ترکیبی

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به شرایط پیچیده فرهنگی و رسانه‌ای کشور گفت: امروز جامعه با جنگ ترکیبی و عملیات شناختی دشمن مواجه است؛ در چنین شرایطی، تبیین هوشمندانه آیات الهی می‌تواند امیدآفرین، هویت‌ساز و تقویت‌کننده انسجام اجتماعی باشد.

وی افزود: دشمن تلاش می‌کند با القای یأس، بی‌هویتی و تضعیف باورهای دینی، بنیان‌های فکری نسل جوان را هدف قرار دهد، اما قرآن کریم سرشار از آیات امید، مقاومت، عزت و کرامت انسانی است و اگر این مفاهیم به‌درستی تبیین شود، جامعه در برابر آسیب‌های فکری و فرهنگی واکسینه خواهد شد.

آیت‌الله فلاحتی تأکید کرد: نهضت «زندگی با آیه‌ها» به دنبال آن است که مفاهیم قرآنی همچون صبر، توکل، عدالت، مسئولیت‌پذیری و همبستگی اجتماعی را از سطح شعار به عرصه عمل اجتماعی منتقل کند.

مساجد؛ قرارگاه تبیین مفاهیم قرآنی

امام جمعه رشت با تأکید بر نقش‌آفرینی فعال مساجد در این حرکت فرهنگی اظهار کرد: ائمه جماعات، هیئت‌امنای مساجد، فعالان فرهنگی و هر فردی که از تریبون اجتماعی، رسانه‌ای یا مجازی برخوردار است، وظیفه دارد مفاهیم «زندگی با آیه‌ها» را برای عموم مردم، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، تبیین و تبلیغ کند.

وی خاطرنشان کرد: مسجد صرفاً محل اقامه نماز نیست، بلکه پایگاه هدایت فکری و فرهنگی جامعه اسلامی است و می‌تواند محور شکل‌گیری حلقه‌های معرفتی، جلسات پرسش و پاسخ و برنامه‌های خلاقانه قرآنی باشد.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان افزود: باید تلاش شود که نوجوانان و جوانان با زبان روز، هنر، رسانه و قالب‌های نوین ارتباطی با مفاهیم این آیات آشنا شوند تا قرآن در ذهن و دل آنان به‌عنوان راهنمای زندگی تثبیت شود.

نهادینه‌سازی قرآن در سبک زندگی

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به اینکه هدف اصلی این نهضت، نهادینه‌سازی قرآن در سبک زندگی است، تصریح کرد: قرآن صرفاً کتاب تلاوت نیست، بلکه برنامه جامع هدایت انسان و جامعه است و هر اندازه آموزه‌های آن در رفتار اجتماعی جاری شود، جامعه از آسیب‌های فرهنگی و اخلاقی مصون‌تر خواهد بود.

وی ادامه داد: تحقق جامعه‌ای اخلاق‌محور، عدالت‌گستر و امیدوار، در گرو آن است که آموزه‌های قرآنی در خانواده، مدرسه، دانشگاه، محیط کار و عرصه مدیریت جاری شود.

امام جمعه رشت با دعوت از دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها، مساجد و فعالان فضای مجازی برای هم‌افزایی در این مسیر تأکید کرد: ماه مبارک رمضان فرصتی بی‌بدیل برای تقویت انس با قرآن، گسترش امید اجتماعی و حرکت به‌سوی تحقق «ملت قوی» بر پایه معارف الهی است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همراهی نخبگان، علما و عموم مردم، نهضت «زندگی با آیه‌ها» بتواند گامی مؤثر در جهت تعمیق فرهنگ قرآنی و ارتقای سرمایه اجتماعی در استان گیلان و سراسر کشور بردارد.