به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی ملکی صادقی در سخنانی اظهار داشت: در راستای ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی استان و اجرای طرح نوروزی ۱۴۰۵، طی هفته جاری ۱۸۰ کیلومتر عملیات خط‌کشی در جاده‌های لرستان اجرا شده است.

افزایش ایمنی و کاهش تصادفات

وی افزود: این عملیات با هدف افزایش ایمنی راه‌ها، هدایت وسایل نقلیه و آگاهی‌بخشی به کاربران جاده‌ای، به‌ویژه در شب و شرایط دید محدود، انجام شده است.

ملکی صادقی تصریح کرد: خط‌کشی محورها نقش مهمی در تفکیک باندهای رفت‌وبرگشت، کاهش تداخل ترافیکی و در نهایت کاهش میزان تصادفات و سوانح رانندگی در سفرهای نوروزی دارد.

اجرای عملیات در محورهای پرتردد

معاون اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان با اشاره به محورهای تحت پوشش این طرح، بیان کرد: عملیات خط‌کشی در کمربندی خرم‌آباد به‌صورت رفت‌وبرگشت، از پلیس‌راه فرودگاه و بالعکس، در منطقه «کهریز کمالوند» به‌صورت رفت‌وبرگشت و همچنین در محدوده پل دانشگاه لرستان طی هفته جاری اجرا شده است.

وی تأکید کرد: این اقدامات در قالب برنامه‌های مستمر راهداری برای بهبود ایمنی و تسهیل تردد در محورهای ارتباطی استان ادامه خواهد داشت.