هنرمندان مازندران در طرح زندگی با آیه ها مشارکت کنند

محمد محمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر از هنرمندان و فعالان قرآنی استان دعوت کرد تا در طرح «زندگی با آیه‌ها» مشارکت داشته باشند؛ طرحی که با هدف تبلیغ و توسعه فرهنگ قرآنی، مازندران را به عنوان پایلوت کشوری معرفی می‌کند.

دیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران اعلام کرد: طرح «زندگی با آیه‌ها» چند سالی است که آغاز به کار کرده و امسال برنامه‌ریزی شده تا با همکاری هنرمندان و فعالان قرآنی، گستره و اثرگذاری آن در سطح استان افزایش یابد.

وی افزود: از همه فعالان قرآنی، موسسات و انجمن‌های مرتبط با قرآن و همچنین هنرمندان در حوزه‌های مختلف هنری از جمله هنرهای تجسمی و خوش‌نویسی دعوت می‌کنیم تا با مشارکت در این طرح ویژه، هم تبلیغ فرهنگ قرآنی را گسترش دهند و هم آثار هنری ارزشمندی را ارائه کنند.

محمدی ادامه داد: با حمایت هنرمندان و فعالان، این طرح می‌تواند به عنوان یک پروژه پایلوت در کشور مطرح شود و زمینه‌ساز اتفاقات مثبت و گسترده‌تری در حوزه فرهنگ و هنر قرآنی شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در پایان تأکید کرد: همکاری فعالان قرآنی و هنرمندان نه تنها باعث ارتقای کیفیت طرح می‌شود، بلکه زمینه‌ساز معرفی استان مازندران به عنوان یک مرکز نمونه و پیشرو در اجرای پروژه‌های فرهنگی قرآنی خواهد بود.