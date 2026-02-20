امام جمعه کرمان: نیروهای مسلح در آفند و پدافند آماده‌ اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن علیدادی سلیمانی، در خطبه های این هفته نماز جمعه کرمان که در محل مصلی امام علی (ع) این شهر برگزار شد با اشاره به تحلیل‌های رهبر معظم انقلاب درباره کودتای اخیر آمریکایی-صهیونی گفت: شهدا و رزمندگان جبهه امنیت کشور را نجات دادند و اجازه ندادند کشور را ببلعند.

وی به تشریح میادین کنونی مقابله با دشمن پرداخت و افزود: گروهی از فرزندان ملت در میدان دیپلماسی با عقل، درایت، تدبیر و پشتیبانی ملت از حقوق حقه کشور در یک جنگ تمام عیار دفاع می‌کنند که این جبهه نیازمند مراقبت و پشتیبانی است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از میادین مهم؛ میدان آمادگی و بازدارندگی فعال است که نیروهای مسلح ما هم در پدافند با تمام وجود خود را آماده و مهیا کردند تا در صورت کوچکترین خطر علیه کشور، عکس‌العمل به موقع داشته باشند.

امام جمعه کرمان تصریح کرد: نیروهای مسلح هم در آفند در آمادگی کامل هستند و اگر تعرضی شود جنگ به بخش قابل توجهی از منطقه کشیده شده و پایگاه‌ها و ناوهای دشمن خسارت جدی دیده و بعضاً نابود خواهد شد.

علیدادی سلیمانی، همچنین با اشاره به کودتای انگلیسی برای روی کار آوردن رضاخان، بیان کرد: ملت ایران با آگاهی و هوشیاری و ازخودگذشتگی انقلابی به وجود آورد که پایانی بر آن دوران سیاه بود و انقلاب امروز در پنجمین دهه افتخارآفرینی با همراهی مردم کار خود را پیش می‌برد.

وی با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مورد نیاز نظام، متذکر شد: ملت در ۲۲ دی و ۲۲ بهمن اقتدار و حضور ملی و همراهی و همدلی مردم را به بهترین وجه برای دشمن نمایان کردند و حرکت تاریخی و حماسی ملت با سیلی که به‌ دشمن می‌زند در تاریخ ثبت می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان تأکید کرد: در کنار این حضور مردم، دولتمردان باید به اصلاح اقتصادی کشور پرداخته و وظیفه خود را در خصوص معیشت مردم، آنگونه که باید انجام دهند.

وی یادآور شد: نقشه راه ما در بخش‌های مختلف کشور، فرمایشات رهبری است.