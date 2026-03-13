به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن علیدادی سلیمانی، در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان که در محل مصلی امام علی(ع) این شهر برگزار شد با اشاره به روز جهانی قدس، مسئله فلسطین را قصه پرغصه‌ای توصیف کرد.

وی گفت: رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی دو هدف عمده برای آینده دارند؛ آن‌ها به این جغرافیای کوچک بسنده نکرده و به دنبال اشغال جغرافیای وسیعی از جهان اسلام هستند تا منابع، ثروت، فکر و اندیشه سایر مناطق را نیز در اختیار بگیرند و این، فلسفه جنگ آن‌ها علیه ماست.

وی افزود: با وجود همه این دشمنی‌ها، آن‌ها غافلند که ملت ایران، ملت امام حسین (ع) است.

امام جمعه کرمان با تاکید بر اینکه پیروزی‌ها همگی به اراده الهی است، اظهار داشت: در یک دفاع جانانه با مدیریت تنگه هرمز، معادله جدید امنیت منطقه در آینده، نه تنها سرنوشت غرب آسیا، بلکه آینده اقتصادی جهان را رقم خواهد زد.

وی اضافه کرد: رزمندگان ما با هدف قرار دادن نقاط استراتژیک رژیم صهیونیستی و پایگاه‌های دشمن در منطقه، بستر را برای پیروزی نهایی مردم فلسطین فراهم خواهند کرد.

حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی، با بیان اینکه امت اسلامی در یک اتحاد قابل تحسین قرار گرفته است، تصریح کرد: جبهه مقاومت در لبنان، عراق، فلسطین، ایران و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس، همه فعال هستند و اسلحه‌ها علیه سرباز اشغالگر بیرون کشیده شده است و هر روز شاهد اتفاق بزرگی هستیم.

وی ادامه داد: هدف از دفاع مقدس ما، از کار افتادن ماشین جنگی دشمن، اخراج مستکبران از منطقه، پایان دائمی جنگ و ایجاد صلح پایدار برای کل منطقه است.

وی با اشاره به حفاظت از مرزها توسط نیروهای مسلح، متذکر شد: وظیفه ما این است که میادین، مساجد و شهرها را خالی نکنیم، زیرا جنگ امروز ما در میادین و جهاد ما، حضور در میدان است.

وی همچنین از توانمندی و مدیریت دولتمردان قدردانی کرد و گفت: در شهرها کسی احساس جنگ نمی‌کند و مدیریت دولتمردان قابل تحسین است.

امام جمعه کرمان در بخش دیگری از سخنانش، با قدردانی از خبرگان بصیر، زمان‌شناس و انقلابی به جهت انتخاب بجا و شایسته امام مجتبی خامنه‌ای بر بیعت با ایشان تاکید و بیان کرد: پیام معظم‌ له را با دل و جان پذیرفتیم.

علیدادی سلیمانی، ادامه داد: راه امام کبیر و امام شهید که خط مقابله با دشمن است، توسط ولی فقیه زمان با پشتیبانی مردم دنبال می‌شود و امام خامنه‌ای در سخت‌ترین دوره تاریخ کشور، در جایگاه رفیع پرچمداری قرار گرفتند.

وی پشتیبانی از ولایت فقیه و ایستادن پای بیعت با ایشان توسط آحاد ملت را مورد تاکید قرار داد و با قدردانی از همه احزاب، گروه‌ها و جناح‌ها برای سربلندی در این آزمون و بیعت با امام جامعه، نصب‌العین قرار دادن فرمایشات رهبری را به همگان توصیه کرد و گفت: همچون گذشته امروز در خدمت رهبر جامعه هستیم.