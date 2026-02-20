  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

تهدیدهای آمریکا توخالی است؛مسئولان برای حل مشکلات معیشت مردم تلاش کنند

تبریز-امام جمعه تبریز با رد تهدیدهای اخیر آمریکا و دونالد ترامپ، آن‌ها را توخالی و بی‌تأثیر عنوان کرده و بر توانمندی ملت ایران در برابر فشارهای خارجی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمد مطهری‌اصل، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز با تشریح مواضع اخیر ایالات متحده، تهدیدهای دونالد ترامپ را بی‌اساس و ناشی از ناتوانی آمریکا در مقابل اراده ملت ایران دانست.

وی با اشاره به دیدار اخیر مردم آذربایجان با رهبر معظم انقلاب، بر لزوم قدردانی از این حسن توجه و تقویت روحیه ایستادگی و همدلی در جامعه تأکید کرد.

امام جمعه تبریز با اشاره به نکات مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب در خصوص مسئله تورم و کاهش ارزش پول ملی، گفت: این وضعیت نشانه‌ای از وجود کاستی‌ها در مدیریت اقتصادی کشور است و اکنون نوبت مسئولان رسیده است تا با رویکردی شبانه‌روزی، برای مرتفع ساختن مشکلات اقتصادی و معیشتی شهروندان گام بردارند.

وی در ادامه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر هویت مشترک همه فرزندان ایران، حتی کسانی که در برهه‌ای دچار خطا شده‌اند، تأکید کرد و یادآور شد: در این موقعیت زمانی حفظ انسجام ملی با پشتیبانی از ولایت فقیه ضروری است و باید اشد مجازات برای عاملان ناامنی و خشونت اجرا شود.

وی همچنین نقش مساجد را در پیشگیری از سوءاستفاده‌ها و ایجاد اغتشاش، حیاتی دانست و خواستار فعال‌سازی هرچه بیشتر این پایگاه‌های اجتماعی شد.

مطهری اصل با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف منابع انرژی مانند آب، برق و گاز تأکید کرد و از عموم مردم خواست تا با درک اهمیت این منابع، تنها به میزان نیاز از آن‌ها بهره ببرند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری افطاری‌های ساده برای روزه‌داران نیازمند، توزیع بسته‌های معیشتی و حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و لزوم کمک به خانواده‌هایی که با مشکلات مالی، از جمله بدهی یا ناتوانی در پرداخت اجاره‌بها مواجه هستند و حمایت از دختران دم بخت فاقد جهیزیه، ضروری است و مردم و متولیان مساجد باید در این امر خیر پیشگام باشند.

کد خبر 6754501

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها