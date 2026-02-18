به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، بنیاد خیریه مصلای امام خمینی(ره) اقدام به برگزاری رزمایش اهدای ۱۰ هزار بسته معیشتی در تبریز و شهرستانهای استان آذربایجان شرقی کرد. این طرح با هدف حمایت از اقشار نیازمند و تقویت روحیه همدلی اجتماعی آغاز شد و قرار است طی روزهای آینده بستهها میان خانوادههای کمبرخوردار توزیع شود.
در آیین آغاز این رزمایش، احمد مطهری اصل با اشاره به جایگاه رفیع احسان و دستگیری از محرومان در تعالیم اسلامی، خدمت به نیازمندان را از مصادیق روشن تقرب الهی دانست و تأکید کرد که ماه رمضان فرصت مناسبی برای تقویت فرهنگ انفاق و مواسات در جامعه است.
وی افزود: ارزش واقعی این اقدامات تنها به جنبه مادی آنها محدود نمیشود و آنچه به خدمت به محرومان اثرگذاری و ماندگاری میبخشد، اخلاص و نیت الهی است. هر خدمتی که با نیت قربت انجام شود، آثار معنوی و اجتماعی گستردهای برجای میگذارد.
نماینده ولیفقیه در استان همچنین از تلاش خیرین و دستاندرکاران بنیاد خیریه قدردانی کرد و اظهار داشت: توفیق خدمت به نیازمندان نعمتی الهی است و جامعه اسلامی باید در مسیر رفع مشکلات اقشار آسیبپذیر گامهای مؤثر بردارد.
وی در پایان تأکید کرد که برگزاری چنین رزمایشهایی جلوهای از همدلی اجتماعی است و علاوه بر کاهش مشکلات معیشتی، انسجام اجتماعی و سرمایه فرهنگی جامعه را نیز تقویت میکند.
این رزمایش بخشی از برنامههای گسترده بنیاد خیریه مصلای امام خمینی(ره) در حمایت از نیازمندان و توسعه فرهنگ انفاق و همدلی در آستانه ماه رمضان محسوب میشود و با استقبال خیرین و مردم همراه شده است
نظر شما