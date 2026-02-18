۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۲۰

مطهری اصل: رزمایش‌های معیشتی نماد همبستگی اجتماعی در ماه رمضان است

مطهری اصل: رزمایش‌های معیشتی نماد همبستگی اجتماعی در ماه رمضان است

تبریز- نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی گفت: رزمایش‌های معیشتی در آستانه ماه رمضان نمادی از همبستگی اجتماعی و تقویت فرهنگ مواسات در جامعه اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، بنیاد خیریه مصلای امام خمینی(ره) اقدام به برگزاری رزمایش اهدای ۱۰ هزار بسته معیشتی در تبریز و شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی کرد. این طرح با هدف حمایت از اقشار نیازمند و تقویت روحیه همدلی اجتماعی آغاز شد و قرار است طی روزهای آینده بسته‌ها میان خانواده‌های کم‌برخوردار توزیع شود.

در آیین آغاز این رزمایش، احمد مطهری اصل با اشاره به جایگاه رفیع احسان و دستگیری از محرومان در تعالیم اسلامی، خدمت به نیازمندان را از مصادیق روشن تقرب الهی دانست و تأکید کرد که ماه رمضان فرصت مناسبی برای تقویت فرهنگ انفاق و مواسات در جامعه است.

وی افزود: ارزش واقعی این اقدامات تنها به جنبه مادی آنها محدود نمی‌شود و آنچه به خدمت به محرومان اثرگذاری و ماندگاری می‌بخشد، اخلاص و نیت الهی است. هر خدمتی که با نیت قربت انجام شود، آثار معنوی و اجتماعی گسترده‌ای برجای می‌گذارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان همچنین از تلاش خیرین و دست‌اندرکاران بنیاد خیریه قدردانی کرد و اظهار داشت: توفیق خدمت به نیازمندان نعمتی الهی است و جامعه اسلامی باید در مسیر رفع مشکلات اقشار آسیب‌پذیر گام‌های مؤثر بردارد.

وی در پایان تأکید کرد که برگزاری چنین رزمایش‌هایی جلوه‌ای از همدلی اجتماعی است و علاوه بر کاهش مشکلات معیشتی، انسجام اجتماعی و سرمایه فرهنگی جامعه را نیز تقویت می‌کند.

این رزمایش بخشی از برنامه‌های گسترده بنیاد خیریه مصلای امام خمینی(ره) در حمایت از نیازمندان و توسعه فرهنگ انفاق و همدلی در آستانه ماه رمضان محسوب می‌شود و با استقبال خیرین و مردم همراه شده است

مطهری اصل: رزمایش‌های معیشتی نماد همبستگی اجتماعی در ماه رمضان است

