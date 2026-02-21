به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و سی و هفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی عصر شنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه تبریز برگزار شد؛ نشستی که در آن بر نقش بی‌بدیل مردم در صیانت از انقلاب اسلامی، ضرورت توجه به مطالبات جوانان و نیز ساماندهی مسائل معیشتی تأکید شد.

حضور مردم؛ پشتوانه ماندگار انقلاب اسلامی

در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر مردم آذربایجان شرقی به مناسبت حماسه ۲۹ بهمن، حضور آگاهانه و پرشور ملت ایران در صحنه‌های مختلف را «بزرگ‌ترین سرمایه نظام اسلامی» توصیف کرد و گفت: عشق و ارادت مردم این خطه به انقلاب، سرمایه‌ای راهبردی برای کشور است که در بزنگاه‌های تاریخی خود را نشان داده است.

وی افزود: حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و اعلام حمایت قاطع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، پیام روشنی برای دشمنان داشت و نشان داد ملت ایران همچنان پایبند به ارزش‌های اسلامی و انقلابی است. به گفته وی، همین حضور دشمن‌شکن موجب ناامیدی بدخواهان نظام شده و سرمایه‌ای ارزشمند برای استمرار مسیر انقلاب به شمار می‌آید.

ریشه اغتشاشات در توطئه دشمنان

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر توجه مسئولان به مسئله اغتشاشات داخلی، تصریح کرد: بخش مهمی از ناآرامی‌ها ریشه در طراحی‌ها و توطئه‌های دشمنان دارد و لازم است مسئولان با هوشیاری، ضمن روشنگری برای افکار عمومی، زمینه‌های سوءاستفاده بدخواهان را از بین ببرند.

وی با بیان اینکه دشمن در تحلیل خود نسبت به مردم ایران دچار خطای محاسباتی شده است، اظهار داشت: ملت بزرگ ایران بارها نشان داده‌اند که در شرایط حساس، هوشمندانه و متحدانه از انقلاب و نظام دفاع می‌کنند؛ با این حال، تأسف‌بار است که برخی در داخل کشور نیز هنوز به درک درستی از بصیرت و عظمت این ملت نرسیده‌اند.

اولویت دادن به مطالبات جوانان و معیشت مردم

امام‌جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود، حل مشکلات جوانان را از اولویت‌های اساسی مدیران عنوان کرد و گفت: اگر خواهان تقویت سرمایه اجتماعی نظام هستیم، باید به‌صورت جدی به مطالبات نسل جوان، اشتغال، مسکن و مسائل فرهنگی آنان توجه شود.

مطهری‌اصل با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور نیز خاطرنشان کرد: تورم غیرمنطقی و کاهش ارزش پول ملی از دغدغه‌های جدی مردم است و همه مسئولان مکلف‌اند مطابق تأکید رهبر معظم انقلاب، با تمام ظرفیت برای بهبود شرایط معیشتی مردم تلاش کنند. وی تمرکز بر توان داخلی، حمایت از تولید ملی و میدان دادن به استعدادهای جوانان را راهکار اساسی برای عبور مقتدرانه از فشارهای خارجی دانست.

ضرورت تبیین الگوهای فکری و فرهنگی

نماینده ولی‌فقیه در استان همچنین بر لزوم معرفی و برجسته‌سازی شخصیت‌های علمی و فکری کشور تأکید کرد و گفت: شخصیت‌هایی همچون علامه طباطبایی باید به‌عنوان نمادهای شاخص در مباحث فرهنگی، دینی، سیاسی و فقهی روز کشور بیشتر مورد توجه قرار گیرند تا نسل جوان با میراث فکری غنی ایران اسلامی آشنا شود.

وی در ادامه با اشاره به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی در حوزه‌های علمی و پزشکی افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌هایی همچون آموزش عالی و خدمات درمانی به دستاوردهای قابل توجهی رسیده است و حضور دانشجویان خارجی در دانشگاه‌های کشور، فرصتی ارزشمند برای معرفی فرهنگ و توانمندی‌های ایران اسلامی به سایر ملت‌هاست؛ به‌گونه‌ای که این دانشجویان می‌توانند در آینده نقش سفیران فرهنگی ایران را در کشورهای خود ایفا کنند.

تصویب پیشنهاد «روز نغمه‌ها و سرودهای انقلابی»

در پایان این جلسه، اعضای شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی با پیشنهاد نام‌گذاری یک روز در تقویم رسمی کشور به‌عنوان «روز نغمه‌ها و سرودهای انقلابی» موافقت کردند؛ پیشنهادی که با هدف پاسداشت یاد و نام زنده‌یاد اسفندیار قره‌باغی، از چهره‌های ماندگار سرودهای انقلابی، به تصویب رسید.

جلسه یکصد و سی و هفتم شورای فرهنگ عمومی استان در حالی به کار خود پایان داد که محور اصلی مباحث آن، تقویت سرمایه اجتماعی نظام از مسیر توجه به مردم، جوانان و مسائل معیشتی و فرهنگی بود؛ موضوعاتی که به گفته رئیس شورا، باید در دستور کار مستمر دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.