فرمانده سپاه عاشورا: ملت ایران همواره مدیون شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت شهدای قیام تاریخی ۲۹ بهمن مردم تبریز ظهر چهارشنبه با حضور حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی و امام جمعه تبریز، سردار اصغر عباسقلیزاده فرمانده سپاه عاشورا، بهرام سرمست استاندار آذربایجان‌شرقی، اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان استانی در مسجد مقبره تبریز برگزار شد؛ آیینی که با هدف پاسداشت یاد شهدا و تبیین نقش مردم این خطه در روند پیروزی انقلاب اسلامی برپا شد.

در این مراسم، فرمانده سپاه عاشورا با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: ایثار و فداکاری شهدا سرمایه‌ای ماندگار برای کشور است و حفظ ارزش‌های انقلاب و انتقال فرهنگ ایثار به نسل‌های آینده وظیفه‌ای همگانی محسوب می‌شود.

سردار عباسقلیزاده با اشاره به نقش تاریخی مردم تبریز در تحولات انقلاب اسلامی افزود: قیام ۲۹ بهمن سال ۱۳۵۶ از رویدادهای اثرگذار تاریخ معاصر ایران بود که در ادامه حرکت‌های مردمی علیه رژیم پهلوی شکل گرفت و روند پیروزی انقلاب را شتاب بخشید.

همچنین در این مراسم حاج کریم ارسلانی یکی از حاضران در قیام ۲۹ بهمن با مرور خاطرات آن روز، از حضور گسترده مردم، فضای انقلابی حاکم بر شهر و ایستادگی مردم در برابر فشارهای رژیم وقت سخن گفت و بر اهمیت زنده نگه داشتن این حوادث تاریخی تأکید کرد.

قیام ۲۹ بهمن تبریز که در چهلم شهدای قم شکل گرفت، از رخدادهای مهم تاریخ انقلاب اسلامی به شمار می‌رود؛ حرکتی مردمی که با گستردگی و تأثیرگذاری خود، نقش مهمی در تضعیف پایه‌های حکومت پهلوی و تقویت جریان انقلاب اسلامی ایفا کرد.