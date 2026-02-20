به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب‌الله شعبانی ظهر جمعه در در خطبه‌های عبادی ـ سیاسی نماز جمعه همدان در حسینیه امام خمینی(ره)، با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: ایشان در واکنش به تهدیدهای نظامی آمریکا تأکید کردند در صورت وقوع هرگونه درگیری، جنگ به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل خواهد شد. همچنین فرمودند قوی‌ترین ارتش‌های جهان نیز ممکن است دچار شکست‌هایی شوند که توان برخاستن دوباره نداشته باشند.

وی با بیان اینکه آمریکا همزمان با حضور در میز مذاکره، تهدید نظامی را دنبال می‌کند، افزود: رئیس‌جمهور این کشور نیز اعلام کرده توافق با ایران دشوار است و گاهی باید با ایجاد ترس، شرایط را تعیین تکلیف کرد.

آیت الله شعبانی ادامه داد: دشمن می‌کوشد با تکیه بر تهدید نظامی، فضای مذاکره را به نفع خود تغییر دهد، اما ملت ایران و رهبری از این تهدیدها هراسی ندارند.

وی افزود: همان‌گونه که رهبر انقلاب تأکید کردند، تهدید در برابر تهدید می‌تواند دامنه جنگ را گسترش دهد و حتی قدرتمندترین ارتش‌ها نیز از شکست مصون نیستند.

امام جمعه همدان با اشاره به نمونه‌های تاریخی بیان کرد: تاریخ نشان داده است که قدرت‌های بزرگ نیز دچار افول شده‌اند؛ از حکومت‌های باستانی گرفته تا امپراتوری اسپانیا که با وجود برخورداری از ناوگان گسترده دریایی در قرن شانزدهم، در نبرد با بریتانیا شکست خورد و پس از آن برتری دریایی به بریتانیا رسید. همچنین روسیه تزاری با وجود برخورداری از ارتشی قدرتمند، چند سال پس از ورود به جنگ جهانی اول دچار فروپاشی شد.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح کشور توان دسترسی به اهداف دشمن را دارند، ادامه داد: استقرار ناوهای نظامی در منطقه لزوماً به معنای پیروزی نیست و جمهوری اسلامی ایران ابزارها و توانمندی‌های لازم برای مقابله را در اختیار دارد.

آیت الله شعبانی با اشاره به طرح موضوع «غنی‌سازی صفر» از سوی آمریکا در قبال عدم حمله نظامی، یادآور شد: در حالی که تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی پابرجاست، چنین رویکردی مذاکره نیست بلکه تحمیل خواسته‌هاست.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی جنگ‌طلب نیست، اما در برابر زیاده‌خواهی‌ها ایستادگی می‌کند.

امام جمعه همدان با بیان اینکه دستگاه دیپلماسی کشور در چارچوب منطق و تأمین منافع ملی در مذاکرات حضور دارد، افزود: آنچه اهمیت دارد، تأمین منافع واقعی مردم است.

وی همچنین به «جنگ شناختی» اشاره کرد و گفت: دشمن بیش از تهدید نظامی، بر جنگ رسانه‌ای و انتشار شایعات برای ایجاد ناامیدی و بی‌اعتمادی تمرکز کرده و تلاش می‌کند جنگ را راه‌حل مشکلات معرفی کند، در حالی که حل مسائل کشور در گرو اصلاح ساختارهای اقتصادی در داخل است.

آیت الله شعبانی ادامه داد: کسانی که از خارج کشور خواستار حمله نظامی به ایران هستند و خود را دلسوز می‌دانند، در عمل به مردم و زیرساخت‌های کشور آسیب می‌زنند و این رفتار با غیرت ایرانی سازگار نیست.

وی در پایان با تسلیت شهادت شهید مهدی فیروزمند از خلبانان نیروی هوایی در پایگاه نوژه و همچنین رحلت پدر شهید آرتیمانی، برای آنان علو درجات مسئلت کرد و از خیرین خواست در آستانه ماه مبارک رمضان برای تأمین قرآن مورد نیاز مساجد و جلسات قرآنی مشارکت کنند.