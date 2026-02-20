به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوذر صانعی، ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه با دعوت مؤمنان به تقوای الهی و تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان، این ماه را نقطه عطفی برای تعالی معنوی و تقویت بنیه دینی جامعه توصیف کرد.

امام جمعه اشکذر در خطبه اول با استناد به آموزه‌های نهج‌البلاغه، تقوا را توشه راه پرهیزگاران و زینت نیکان معرفی کرد و با بیان اینکه شب‌های بلند رمضان فرصتی مغتنم برای قرائت ادعیه، اقامه نماز شب و خلوت با پروردگار است، از مؤمنان خواست تا از این فرصت برای پیمودن مسیر عبودیت بیشترین بهره را ببرند.

صانعی با تأکید بر اینکه رمضان ماه ضیافت الهی است، یاد خدا را نردبان تعالی معنوی و راه صعود انسان به سوی پروردگار دانست و افزود: یاد خدا یعنی دل‌کندن از تعلقات دنیوی و قرار دادن دنیا به عنوان مقدمه‌ای برای آخرت؛ این همان مسیری است که انسان را از هر آنچه از بندگی بازمی‌دارد، رهایی می‌بخشد.

صانعی ماه رمضان را فرصتی طلایی برای تقویت روح خواند، چرا که درهای وسوسه شیطان محدود شده است.

وی با تأکید بر اینکه ذکر خدا تنها لقلقه زبان نیست، آن را به معنای حضور دائمی خداوند در متن زندگی و عمل به اوامر و نواهی الهی تعریف کرد و گفت: سحرهای رمضان و استغفار در این ماه، داروی دردهای روح و سبب دستیابی به خیر دنیا و آخرت است.

راهبرد «فشار و معامله» آمریکا؛ تاکتیکی برای تحمیل خواسته‌ها

امام جمعه اشکذر به تحلیل تحولات سیاسی و مواضع متناقض رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، در قبال ایران پرداخت و این رفتارها را نه ناشی از ویژگی‌های شخصیتی یا شرایط مقطعی، بلکه بخشی از یک راهبرد طراحی‌شده با عنوان «فشار و معامله» ارزیابی کرد.

صانعی ادامه داد: این راهبرد بر پایه افزایش هم‌زمان فشارهای اقتصادی، روانی و تهدیدهای نظامی و سپس پیشنهاد مذاکره برای تحمیل خواسته‌ها شکل گرفته است. دوگانگی ظاهری در گفتار آمریکایی‌ها، در واقع بخشی از یک بازی سیاسی برای ایجاد هراس، فرسایش روانی جامعه و کسب امتیاز در میز مذاکره است.

وی با اشاره به تجربه مواجهه با دولت‌های مستکبر، این تناقض‌گویی‌ها را غالباً در قالب یک تاکتیک حساب‌شده دانست که هدف آن، وادار کردن طرف مقابل به پذیرش شرایط تحت فشار است.

امام جمعه اشکذر با تأکید بر اقتدار تیم مذاکره‌کننده ایرانی، خاطرنشان کرد: هیئت مذاکره‌کننده با هماهنگی کامل ارکان نظام و در چارچوب سیاست‌های کلی کشور وارد گفت‌وگو شده است.

وی مذاکره برای جمهوری اسلامی را نه نشانه ضعف، بلکه ابزاری برای تبیین مواضع و خنثی‌سازی تهدیدها دانست.

صانعی با صراحت بیان کرد: حفظ اصل غنی‌سازی، عدم خروج مواد غنی‌شده از کشور و ممنوعیت مذاکره درباره توان دفاعی و مسائل منطقه‌ای، از خطوط قرمز قطعی است و هیچ‌گونه عدولی از این چارچوب صورت نخواهد گرفت.

امام جمعه اشکذر با اشاره به اهمیت جنگ روایت‌ها در جهان امروز، تلاش رسانه‌ای آمریکا برای ضعیف و ناگزیر جلوه دادن ایران را بخشی از جنگ شناختی علیه ملت ایران توصیف کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، رسوایی‌های اخلاقی و سیاسی اخیر در غرب را نشانه‌ای از بحران عمیق در تمدن مدعی حقوق بشر دانست و گفت: سانسور گسترده رسانه‌ای و بهره‌برداری سیاسی از این پرونده‌ها نشان می‌دهد که چگونه برخی شبکه‌های قدرت از ابزارهای غیراخلاقی برای کنترل نخبگان استفاده می‌کنند.

صانعی تصریح کرد: حذف معنویت از عرصه زندگی اجتماعی و سیاسی، زمینه‌ساز گسترش فساد و سوءاستفاده از قدرت می‌شود و این رخدادها زنگ خطری برای مدعیان تمدن‌سازی بدون اتکا به ارزش‌های الهی است.

وی در پایان ضمن دعا برای رفع ظلم از ملت‌های مظلوم، بر ضرورت هوشیاری، انسجام داخلی و تقویت جبهه تبیین در برابر جنگ رسانه‌ای دشمنان تأکید کرد و گفت: عبور از این مقطع حساس تاریخی نیازمند بصیرت، صبر و اعتماد به وعده‌های الهی است.