۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۲۳

امام جمعه موقت بیرجند: نشانه‌های افول آمریکا آشکار شده است

بیرجند- امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب گفت: ادعاهای حقوق بشری آمریکا با حمایت از رژیم صهیونیستی در تضاد است و افول این قدرت جهانی بیش از گذشته نمایان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدباقر عبادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بیرجند با اشاره به مواضع اخیر رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: رهبری با بیانی دقیق و استوار، به روند نزولی قدرت آمریکا اشاره کردند و نظام سلطه را مبتنی بر سکولاریسم و منافع سرمایه‌داری دانستند که آینده‌ای برای آن قابل تصور نیست.

وی افزود: ادعاهای دموکراسی، آزادی و حقوق بشر از سوی ایالات متحده آمریکا با عملکرد این کشور در منطقه و حمایت از رژیم صهیونیستی سازگار نیست و جنایات علیه مردم فلسطین چهره واقعی این مدعیان را آشکار کرده است.

امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به تهدیدهای نظامی و تحرکات آمریکا در منطقه گفت: جمهوری اسلامی ایران بارها نشان داده در دفاع از منافع خود قاطع است و هرگونه اقدام خصمانه با پاسخ سخت مواجه خواهد شد.

عبادی با قدردانی از نیروهای مسلح کشور افزود: رزمایش‌ها و آمادگی دفاعی، پیام روشنی برای دشمنان دارد و نشان‌دهنده اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی است.

وی با تأکید بر لزوم وحدت و هوشیاری جامعه، از مردم خواست در ماه مبارک رمضان ضمن بهره‌گیری معنوی، به نیازمندان کمک کرده و برای عزت امت اسلامی دعا کنند.

امام جمعه موقت بیرجند همچنین با تفکیک اعتراض‌های مسالمت‌آمیز از اقدامات خشونت‌آمیز تصریح کرد: طرح مطالبات قانونی می‌تواند به مسئولان در حل مشکلات کمک کند، اما تخریب اموال عمومی، آتش‌زدن مساجد و ایجاد ناامنی به هیچ عنوان قابل قبول نیست و به نفع مردم نخواهد بود.

وی افزود: دشمنان نظام از نقش مساجد و پایگاه‌های مردمی نگران هستند و برخی جریان‌های معاند در تلاش‌اند با آسیب‌زدن به این مراکز، ناامنی ایجاد کنند.

عبادی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به برخی رویدادهای تاریخی گفت: قراردادهای استعماری در دوران قاجار از جمله عهدنامه‌های تحمیلی، نمونه‌ای از دخالت بیگانگان در امور کشور بوده است.

وی با گرامیداشت روز تجلیل از اسرا و مفقودان افزود: آزادگان و خانواده‌های آنان سرمایه‌های معنوی ملت ایران هستند و ایثار آنان هرگز فراموش نخواهد شد.

امام جمعه موقت بیرجند همچنین با اشاره به کودتای مورد حمایت انگلیس و روی کار آمدن رضاشاه پهلوی گفت: این رخداد نشان‌دهنده نقش مستقیم قدرت‌های خارجی در تحولات آن دوره از تاریخ ایران است.

وی در پایان با بیان اینکه ماه مبارک رمضان فرصتی برای خودسازی است، اظهار کرد: روزه‌داری تنها به امساک از خوردن و آشامیدن محدود نمی‌شود، بلکه تمرینی برای تقویت اراده، کنترل نفس و دوری از گناه است.

کد خبر 6754559

