به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدباقر عبادی در خطبههای نماز جمعه این هفته بیرجند با اشاره به مواضع اخیر رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: رهبری با بیانی دقیق و استوار، به روند نزولی قدرت آمریکا اشاره کردند و نظام سلطه را مبتنی بر سکولاریسم و منافع سرمایهداری دانستند که آیندهای برای آن قابل تصور نیست.
وی افزود: ادعاهای دموکراسی، آزادی و حقوق بشر از سوی ایالات متحده آمریکا با عملکرد این کشور در منطقه و حمایت از رژیم صهیونیستی سازگار نیست و جنایات علیه مردم فلسطین چهره واقعی این مدعیان را آشکار کرده است.
امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به تهدیدهای نظامی و تحرکات آمریکا در منطقه گفت: جمهوری اسلامی ایران بارها نشان داده در دفاع از منافع خود قاطع است و هرگونه اقدام خصمانه با پاسخ سخت مواجه خواهد شد.
عبادی با قدردانی از نیروهای مسلح کشور افزود: رزمایشها و آمادگی دفاعی، پیام روشنی برای دشمنان دارد و نشاندهنده اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی است.
وی با تأکید بر لزوم وحدت و هوشیاری جامعه، از مردم خواست در ماه مبارک رمضان ضمن بهرهگیری معنوی، به نیازمندان کمک کرده و برای عزت امت اسلامی دعا کنند.
امام جمعه موقت بیرجند همچنین با تفکیک اعتراضهای مسالمتآمیز از اقدامات خشونتآمیز تصریح کرد: طرح مطالبات قانونی میتواند به مسئولان در حل مشکلات کمک کند، اما تخریب اموال عمومی، آتشزدن مساجد و ایجاد ناامنی به هیچ عنوان قابل قبول نیست و به نفع مردم نخواهد بود.
وی افزود: دشمنان نظام از نقش مساجد و پایگاههای مردمی نگران هستند و برخی جریانهای معاند در تلاشاند با آسیبزدن به این مراکز، ناامنی ایجاد کنند.
عبادی در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به برخی رویدادهای تاریخی گفت: قراردادهای استعماری در دوران قاجار از جمله عهدنامههای تحمیلی، نمونهای از دخالت بیگانگان در امور کشور بوده است.
وی با گرامیداشت روز تجلیل از اسرا و مفقودان افزود: آزادگان و خانوادههای آنان سرمایههای معنوی ملت ایران هستند و ایثار آنان هرگز فراموش نخواهد شد.
امام جمعه موقت بیرجند همچنین با اشاره به کودتای مورد حمایت انگلیس و روی کار آمدن رضاشاه پهلوی گفت: این رخداد نشاندهنده نقش مستقیم قدرتهای خارجی در تحولات آن دوره از تاریخ ایران است.
وی در پایان با بیان اینکه ماه مبارک رمضان فرصتی برای خودسازی است، اظهار کرد: روزهداری تنها به امساک از خوردن و آشامیدن محدود نمیشود، بلکه تمرینی برای تقویت اراده، کنترل نفس و دوری از گناه است.
نظر شما