به گزارش خبرنگار مهر، مجید محافظتکار شامگاه پنجشنبه در نشست خبری پیش از دیدار این تیم برابر شمسآذر قزوین در هفته چهارم لیگ برتر، ضمن خوشامدگویی به تیم میهمان اظهار کرد: امیدوارم فردا با نظم، تلاش و سختکوشی و با حمایت هواداران بتوانیم روند پیشرفت نساجی را ادامه دهیم و به تیمی برسیم که هواداران انتظار دارند.
وی افزود: در فرآیند تیمسازی، زمان یکی از عناصر بسیار مهم است. مسابقات لیگ دسته اول که به پایان رسید، تنها دو روز بعد تکلیف کادر فنی نساجی مشخص شد و یکی دو روز پس از آن تمرینات آغاز شد. بنابراین نساجی بازه زمانی آمادهسازی را که بسیاری از تیمهای دیگر در اختیار داشتند، نداشت.
مربی نساجی ادامه داد: این تیم امسال علاوه بر ورود به یک لیگ جدید، بازیکنان جدیدی را در اختیار گرفته و کادر فنی آن نیز تغییر کرده است. فاصله نخستین جلسه تمرینی تا اولین مسابقه حدود ۱۹ روز بود، در حالی که دوره آمادهسازی معمول یک تیم فوتبال بین شش تا هشت هفته زمان نیاز دارد.
محافظتکار تأکید کرد: البته هیچیک از بازیکنان، اعضای باشگاه و مربیان به دنبال بهانهتراشی نیستند. همه اعضای مجموعه با تعهد، مسئولیتپذیری و حداکثر توان خود کار میکنند و اطمینان داشته باشید نساجی در ادامه فصل به یکی از تیمهای قابل احترام لیگ تبدیل خواهد شد.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به جایگاه هواداران نساجی گفت: هوادار رکن اصلی فوتبال است. درباره هواداران نساجی که واقعاً بینظیر هستند صحبت نمیکنم، چرا که در همه جای دنیا فوتبال بدون هوادار ارزش و معنای واقعی خود را از دست میدهد.
مربی نساجی درباره نگرانی احتمالی هواداران از شرایط تیم نیز گفت: شاید هواداران به دلیل اتفاقاتی که در گذشته رخ داده، نگرانیهایی داشته باشند، اما به آنها اطمینان میدهیم مجموعهای که اکنون در نساجی فعالیت میکند اجازه نخواهد داد آن روزها دوباره تکرار شود.
محافظتکار با اشاره به حمایت هواداران در دیدارهای گذشته اظهار کرد: ما در بازی قبلی واقعاً انرژی خوبی از هواداران گرفتیم و از آنها میخواهیم همچنان با همین انرژی از تیم حمایت کنند.
وی با بیان اینکه حمایت تماشاگران میتواند تأثیر دوگانه داشته باشد، گفت: استادیوم و تماشاگر در فوتبال همیشه یک شمشیر دولبه است. در گذشته ممکن بود بازیکنان باتجربهتر با فشار هواداران انگیزه بیشتری برای تلاش پیدا کنند، اما امروز نساجی یک تیم جوان در اختیار دارد و به اعتقاد من نسلی که اکنون در این باشگاه جمع شده، میتواند سالها برای قائمشهر و نساجی تیم خوبی باشد.
مربی نساجی خطاب به هواداران خاطرنشان کرد: از هواداران میخواهم از این جوانها حمایت کنند و بدانند تکتک اعضای تیم و بازیکنان با نهایت مسئولیتپذیری و تعهد تلاش میکنند تا بتوانند دل هواداران را شاد کنند.
محافظتکار در ادامه درباره حریف نساجی در هفته چهارم لیگ برتر گفت: شمسآذر تیم بسیار خوبی است و مربی توانمندی دارد. آنها در چند سال حضورشان در لیگ نشان دادهاند تیمی محترم و قابل احترام هستند و ما باید این موضوع را به خوبی در نظر بگیریم.
وی افزود: برای موفقیت در این بازی به آرامش، تمرکز و تلاش حداکثری نیاز داریم. امیدوارم همه در این مسیر کنار هم باشیم تا بتوانیم روند رو به رشد نساجی را ادامه دهیم و در نهایت شاهد شکلگیری تیمی باشیم که هواداران از آن رضایت داشته باشند.
دیدار نساجی مازندران و شمسآذر قزوین در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر فوتبال شامگاه جمعه در ورزشگاه وطنی برگزار خواهد شد.
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