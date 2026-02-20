  1. سیاست
  2. مجلس
۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۳۵

قالیباف درگذشت محمد قمی نماینده شش دوره مجلس را تسلیت گفت

رئیس قوه مقننه در پیامی خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قمی عضو مجلس خبرگان رهبری، درگذشت برادر او، مرحوم محمد قمی، نماینده ادوار مجلس را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی در گذشت مرحوم محمد قمی، نماینده شش دوره مجلس شورای اسلامی و از خاندان پرافتخار ایثار و شهادت را به خانواده محترم قمی، بستگان، دوستان و همراهان آن مرحوم، به‌ویژه حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قمی، نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری و معاون بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت خدمتگزار باسابقه و چهره شناخته‌شده عرصه قانون‌گذاری، مرحوم محمد قمی، نماینده شش دوره مجلس شورای اسلامی و از خاندان پرافتخار ایثار و شهادت، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

آن مرحوم در طول سالیان حضور در مجلس شورای اسلامی، با تعهد، مسئولیت‌پذیری و اهتمام به خدمت عمومی، نقشی مؤثر در پیگیری مطالبات مردم و انجام وظایف نمایندگی ایفا کرد و یاد و نام او به‌عنوان شخصیتی متعهد و خدمتگزار در حافظه قانونگذاری کشور باقی خواهد ماند.

اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه به خانواده محترم قمی، بستگان، دوستان و همراهان آن مرحوم، به‌ویژه حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قمی، نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری و معاون بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری، از درگاه خداوند متعال در ماه پرفضیلت رمضان برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت واسعه و برای بازماندگان، صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.

محمدباقر قالیباف

رییس مجلس شورای اسلامی

کد خبر 6754573
اكرم سادات حسيني شبستري

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها